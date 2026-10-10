كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

إنا على العهد
المقال التالي اليمن: عدوان سعودي على صعدة وحجة والحديدة

إيران

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
🎧 إستمع للمقال
إيران

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة

2026-10-10 09:46
84
11:29 |
العميد جهانشاهي: تم تزويد الوحدات بأسلحة جديدة تتسم بالدقة العالية والذكاء والقدرة على الربط الشبكي لتعزيز الكفاءة الميدانية
11:29 |
العميد جهانشاهي: الإجراءات التي اتُخذت في مجال الدفاع السلبي أدت إلى تقليل الخسائر بشكل كبير خلال التحديات العسكرية السابقة
11:28 |
قائد القوات البرية للجيش الإيراني العميد علي جهانشاهي: القوات البرية للجيش الإيراني تعزز قدراتها بأسلحة ذكية وخطط عملياتية جديدة
11:01 |
"بلومبرغ" عن مسؤولين غربيين: تقييم قدرات إيران يتعارض مع ادعاءات ترامب وفريقه المتكررة بأن الغارات الجوية دمرت قدراتها العسكرية
11:01 |
"بلومبرغ" عن مسؤولين غربيين: إذا استأنفت واشنطن غاراتها الجوية فإن طهران تمتلك قوة نارية كافية للرد
11:00 |
"بلومبرغ" عن مسؤولين غربيين: إيران حافظت على مصانعها للصواريخ والمسيرات على الرغم من أشهر من القصف الأميركي و"الإسرائيلي"
11:00 |
"بلومبرغ": ما تزال إيران تمتلك مخزونًا جيدًا من الصواريخ الباليستية وبعض الأسلحة المضادة للسفن ويمكنها إضافة المزيد
10:11 |
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان: يجب الارتقاء بالمكانة العلمية للبلاد وعدم الخضوع للغطرسة
09:52 |
ولايتي: مَن ارتكب مآسي هيروشيما وفيتنام والعراق وأفغانستان لا يملك الحق في إلقاء دروس الأخلاق على الآخرين
09:51 |
إيران| مستشار قائد الثورة الإسلامية علي أكبر ولايتي: واشنطن لا تواجه الثورة الإسلامية فحسب بل تعارض وجود حضارة إيرانية قوية ومستقلة
09:51 |
ولايتي: روبيو يشيد بالمقاومة في اليونان القديمة بينما يصف صمود الشعب الإيراني بأوصاف تحقيرية
09:48 |
"نيويورك تايمز": ترامب يخطط لضربة سريعة ومكثفة ضد إيران في حال اندلاع حرب
الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران الرد الإيراني على العدوان الصهيوني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران الوعد الصادق 4
إقرأ المزيد
المزيد
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران منذ ساعة
ازدواجية حقوق الإنسان ومراجعة حسابات التفوق التكنولوجي محطّ اهتمام الصحف الإيرانية
ازدواجية حقوق الإنسان ومراجعة حسابات التفوق التكنولوجي محطّ اهتمام الصحف الإيرانية
إيران منذ 3 ساعات
بقائي يرد على ماكرون: الغرب يسعى للترهيب بدلًا من السعي للسلام 
بقائي يرد على ماكرون: الغرب يسعى للترهيب بدلًا من السعي للسلام 
إيران منذ 15 ساعة
بزشكيان يدعو لبرنامج إقليمي لإنقاذ بحر قزوين 
بزشكيان يدعو لبرنامج إقليمي لإنقاذ بحر قزوين 
إيران منذ 17 ساعة
مقالات مرتبطة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران منذ ساعة
ازدواجية حقوق الإنسان ومراجعة حسابات التفوق التكنولوجي محطّ اهتمام الصحف الإيرانية
ازدواجية حقوق الإنسان ومراجعة حسابات التفوق التكنولوجي محطّ اهتمام الصحف الإيرانية
إيران منذ 3 ساعات
"لا خطوطَ حُمْراً" في الردّ المستقبلي: إيران ترجّح عودة أميركية إلى الحرب
مقالات مختارة منذ 4 ساعات
بزشكيان يدعو لبرنامج إقليمي لإنقاذ بحر قزوين 
بزشكيان يدعو لبرنامج إقليمي لإنقاذ بحر قزوين 
إيران منذ 17 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة