المقال التالي اليمن: عدوان سعودي على صعدة وحجة والحديدة
إيران
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إيران
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
11:29 |العميد جهانشاهي: تم تزويد الوحدات بأسلحة جديدة تتسم بالدقة العالية والذكاء والقدرة على الربط الشبكي لتعزيز الكفاءة الميدانية
11:29 |العميد جهانشاهي: الإجراءات التي اتُخذت في مجال الدفاع السلبي أدت إلى تقليل الخسائر بشكل كبير خلال التحديات العسكرية السابقة
11:28 |قائد القوات البرية للجيش الإيراني العميد علي جهانشاهي: القوات البرية للجيش الإيراني تعزز قدراتها بأسلحة ذكية وخطط عملياتية جديدة
11:01 |"بلومبرغ" عن مسؤولين غربيين: تقييم قدرات إيران يتعارض مع ادعاءات ترامب وفريقه المتكررة بأن الغارات الجوية دمرت قدراتها العسكرية
11:01 |"بلومبرغ" عن مسؤولين غربيين: إذا استأنفت واشنطن غاراتها الجوية فإن طهران تمتلك قوة نارية كافية للرد
11:00 |"بلومبرغ" عن مسؤولين غربيين: إيران حافظت على مصانعها للصواريخ والمسيرات على الرغم من أشهر من القصف الأميركي و"الإسرائيلي"
11:00 |"بلومبرغ": ما تزال إيران تمتلك مخزونًا جيدًا من الصواريخ الباليستية وبعض الأسلحة المضادة للسفن ويمكنها إضافة المزيد
09:52 |ولايتي: مَن ارتكب مآسي هيروشيما وفيتنام والعراق وأفغانستان لا يملك الحق في إلقاء دروس الأخلاق على الآخرين
09:51 |إيران| مستشار قائد الثورة الإسلامية علي أكبر ولايتي: واشنطن لا تواجه الثورة الإسلامية فحسب بل تعارض وجود حضارة إيرانية قوية ومستقلة
09:51 |ولايتي: روبيو يشيد بالمقاومة في اليونان القديمة بينما يصف صمود الشعب الإيراني بأوصاف تحقيرية