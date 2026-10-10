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إيران

ولايتي وقاليباف يردان على روبيو: الإيرانيون يواجهوا من يسعون لمحو الحضارات العريقة
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إيران

ولايتي وقاليباف يردان على روبيو: الإيرانيون يواجهوا من يسعون لمحو الحضارات العريقة

2026-10-10 12:45
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أكد مستشار قائد الثورة الإسلامية للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي أن جوهر الخلاف الأمريكي لا يكمن في الثورة الإسلامية بحد ذاتها، بل في مواجهة الحضارة الإيرانية القوية والمستقلة، وذلك في معرض رده على التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

وانتقد ولايتي التناقض الصارخ في خطاب روبيو، مشيرًا إلى أن اليونان القديمة كانت تُبجل مفهوم المقاومة حتى الرمق الأخير، في حين يتم وصف المقاومة الإيرانية بـ"جماعة الموت".

واختتم مستشار قائد الثورة الإسلامية بالتأكيد على أن القوى التي تورّطت في مآسي هيروشيما وفيتنام والعراق وأفغانستان، لا تملك الحق الأخلاقي في إعطاء دروس في القيم.

قاليباف


من جهته، قال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، ردًا على روبيو إن الإيرانيين واجهوا عبر التاريخ من نصبوا أنفسهم أسيادًا للعالم وسعوا إلى محو الحضارات العريقة.

وأردف قاليباف إن هؤلاء "جاؤوا بالنار واللهب، لكنهم رحلوا وسط الغبار والعار.. من يسعون وراء إرث الإسكندر سيشاركون فاليريان مصيره، ستركعون".

وتأتي هذه الردود عقب تصريحات أدلى بها ماركو روبيو، زعم فيها أن الجذور الإيرانية تعود إلى هجمات الأخمينيين على اليونان عام 480 قبل الميلاد، وهو ما اعتبره مسؤولون إيرانيون تشويهاً للتاريخ وإهانة للحضارة الإيرانية.

وتأتي هذه الردود عقب تصريحات أدلى بها ماركو روبيو، زعم فيها أن الجذور الإيرانية تعود إلى هجمات الأخمينيين على اليونان عام 480 قبل الميلاد، وهو ما اعتبره مسؤولون إيرانيون تشويهًا للتاريخ وإهانة للحضارة الإيرانية.

الكلمات المفتاحية
علي اكبر ولايتي محمد باقر قاليباف ايران
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