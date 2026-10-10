ذكرت وكالة "بلومبرغ"، نقلًا عن مسؤولين غربيين أن "إيران تمكنت من الحفاظ على مصانع إنتاج الصواريخ والطائرات المسيّرة، رغم أشهر من القصف الأميركي و"الإسرائيلي"، ما يتيح لها تعويض جزء من ترسانتها العسكرية".

وبحسب المسؤولين، لا تزال طهران تمتلك القدرة على تصنيع الأسلحة وإعادة بناء مخزونها، فضلًا عن احتفاظها بمخزون جيد من الصواريخ الباليستية وبعض الأسلحة المضادة للسفن.

وأشار أحد المسؤولين إلى أن إيران قادرة على إنتاج المزيد من هذه الأسلحة بسرعة، في وقت يتجنب فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب شنّ ضربات جديدة، قبيل انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة.

كما أضافت الوكالة أن "تقييم قدرات إيران يتعارض مع ادعاءات ترامب وفريقه المتكررة بأن الغارات الجوية دمرت قدراتها العسكرية".

وتابعت الوكالة نقلًا عن مسؤولين غربيين "إذا استأنفت واشنطن غاراتها الجوية ، فإن طهران تمتلك قوة نارية كافية للرد".

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