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إيران

العميد جهانشاهي: الجيش الإيراني يعزز قواته البرية بأسلحة ذكية وخطط عملياتية جديدة
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إيران

العميد جهانشاهي: الجيش الإيراني يعزز قواته البرية بأسلحة ذكية وخطط عملياتية جديدة

2026-10-10 13:15
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 أعلن قائد القوات البرية في الجيش الإيراني، العميد علي جهانشاهي، أن القوات البرية تعزز قدراتها العسكرية بأسلحة ذكية وخطط عملياتية جديدة.

وأوضح جهانشاهي أنه تم تزويد الوحدات الميدانية بأسلحة حديثة تتسم بالدقة العالية، والذكاء، والقدرة على الربط الشبكي، وذلك بهدف رفع الكفاءة والجاهزية الميدانية.

كما أكّد العميد جهانشاهي استمرار القوات البرية في تطوير قدراتها الدفاعية والعملياتية لمواجهة التحديات المختلفة.

يُذكر أنه قبل أيام، أعلن الجيش الإيراني أنه إذا اقتضت الحاجة، سينفذ في المستقبل عمليات استباقية لردع العدو عن أي عدوان أو اعتداء، مشيراً إلى أنه نفذ بالفعل عمليات استباقية خلال الحرب الأخيرة، وسيكررها مستقبلاً عند الحاجة للردع.

وأوضح الجيش الإيراني أنه تم تغيير العقيدة العسكرية الإيرانية من النهج الدفاعي إلى الهجومي، وتطبيق هذه العقيدة خلال الحرب الأخيرة التي جرى خلالها استهداف قواعد أميركية كانت تستعد لتنفيذ عمليات ضد إيران.

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران الجيش الايراني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
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