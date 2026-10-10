رأى عاموس يدلين، رئيس شعبة الاستخبارات السابق "الاسرائيلية"، والعقيد احتياط أودي أفنطال، الخبير في الاستراتيجية وتخطيط السياسات في MIND ISRAEL، في مقالة مشتركة نشرها موقع القناة 12، أن الأيام التي تسبق الانتخابات تُعدّ فترة حساسة ومعرّضة للمفاجآت الأمنية والسياسية والدبلوماسية، وأضافا "في ظل مساعي أطراف عديدة للتأثير في نتائجها، تكتسب مناقشة الاحتمالات "المطروحة على الطاولة" أهمية خاصة. من استئناف الحرب مع إيران إلى تطبيع مفاجئ".

وقال يدلين وأفنطال "تُعدّ الأيام التي تسبق الانتخابات فترة حساسة ومعرّضة للمفاجآت الأمنية والدبلوماسية والسياسية، السلبية والإيجابية. وتكتسب مناقشة هذه المفاجآت والتفكير فيها قيمةً من أجل الاستعداد للمخاطر المحتملة التي قد تعرقل السير الطبيعي للانتخابات، وكذلك للفرص التي قد تؤثر فيها.

وفيما يلي عشرة مفاجآت يحتمل الكاتبان حصولها قبيل الانتخابات المقبلة في الكيان:

استئناف الحرب

بحسب الكاتبيْن، يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه قد يعود إلى محاربة إيران، ولكن بعد الانتخابات الأميركية في تشرين الثاني/نوفمبر فقط. ولا تبدو إيران متحمّسة هي الأخرى لاستئناف الحرب. ورغم أن الطرفين يفضّلان تجنّب الحرب في التوقيت الحالي، فإن الديناميات بينهما قد تشعلها.

عملية خطف في غزة

وفق الكاتبيْن، قد تنفّذ حماس عملية ضد موقع للجيش "الإسرائيلي" على "الخط الأصفر"، تنجح خلالها في خطف عدد من الجنود. وقد تعلن الحكومة "الإسرائيلية" استئناف الحرب في غزة بهدف تدمير حماس ونزع سلاحها.

عملية في الخارج

الكاتبان اعتبرا أن العملية التي كادت أن تنجح في تحطيم طائرة "فلاي دبي" وعلى متنها 180 راكبًا شكّلت إشارة تحذير من عمليات استعراضية قاتلة أخرى، سواء ضد الطيران أو ضد المصالح "الإسرائيلية" في الخارج، قد تجرّ ردًا "إسرائيليًا" شديدًا في ساحات مختلفة.

اغتيال إيراني

وطبقًا لقراءة الكاتبيْن، قد تنجح مساعي إيران للانتقام لاغتيال آية الله السيد علي الخامنئي (قده) وسلسلة القيادة العسكرية، الذين اغتيلوا كذلك في عملية "زئير الأسد". وقد يجنّد الإيرانيون جهات داخل "إسرائيل" أو خارجها لاغتيال شخصية رفيعة المستوى، أو عسكري، أو عالم.

عقوبات على "إسرائيل"

يتصاعد الإرهاب اليهودي في الضفة الغربية قبيل الانتخابات، وسط تغاضي الحكومة. وقد تقرر دول أوروبية و/أو الكونغرس الأميركي عدم التزام الصمت بعد الآن، فتبادر إلى فرض عقوبات غير مسبوقة على "إسرائيل"، مثل تعليق شحنات الأسلحة، ووقف الرحلات الجوية من "إسرائيل" وإليها، وإعلان شخصيات "إسرائيلية" أشخاصًا غير مرغوب فيهم في أوروبا، وما إلى ذلك، على ما يرجّح الكاتبان.

اشتعال الأوضاع في الضفة

يتفشّى الإرهاب اليهودي في الضفة، وقد ينشب عند أحد مداخل القرى اشتباك واسع بين مثيري الشغب اليهود وحرس أمن مسلّحين أقامهم الفلسطينيون. كما قد يسقط في الاشتباك قتلى من الجانبين. ويعلن حينها رئيس الحكومة ووزير الحرب عن عملية واسعة في الضفة وعن حرب على السلطة، على ما يقول عاموس يدلين أودي أفنطال.

تطبيع مفاجئ

تتعرض دول الخليج لضغوط شديدة، اقتصادية وأمنية، في ظل الخشية من هجوم إيراني في حال استئناف الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وعلى خلفية الصعوبات التي تواجه تصدير النفط عبر مضيق هرمز بسبب خطوات التعطيل الإيرانية. هنا تقرر إحدى الدول، الكويت مثلًا، السير على خطى الإمارات من أجل الحصول على مساعدة أمنية من "إسرائيل"، ولا سيما في مجال اعتراض الصواريخ والمُحلِّقات، والحصول على حماية أميركية أكثر إحكامًا. وفي الخلفية، تتسع الحرب بين السعودية واليمنيين، وتتزايد احتمالات لجوء المملكة إلى "إسرائيل" طلبًا لمساعدة عسكرية، سرية أو علنية، قد تدفع جهود التطبيع إلى التجدد، بناءً لترجيح الكاتبيْن.

اختراق في العلاقات مع سورية

من الاحتمالات أيضًا التي يطرحا الكاتبان، قد تغيّر الحكومة "الإسرائيلية" موقفها، بعد أن كانت ترفض بشدة الانسحاب من أي أرض استولى عليها الجيش "الإسرائيلي" خلال الحرب. وفي إطار تفاهم سري مع السلطة الحاكمة في دمشق، توافق الحكومة على انسحاب الجيش "الإسرائيلي" من المنطقة العازلة ومن "حرمون". وتؤدي هذه الخطوة إلى توقيع اتفاق أمني بين "إسرائيل" وسورية. ويُوقّع الاتفاق بمشاركة تركيا، ويتضمن ملحقًا لخفض التوتر ومنع الاحتكاك بين تركيا و"إسرائيل" في سورية.

ترامب يتدخل في الانتخابات "الإسرائيلية"

السيناريو التاسع بالنسبة للكاتبيْن، يقرر ترامب التأثير في الانتخابات "الاسرائيلية"، فيعلن دعمه لإعادة انتخاب نتنياهو، أو، على العكس، يتبرأ منه ويكشف تفاصيل عن خطوات اتخذها نتنياهو لتأخير صفقات إطلاق سراح الأسرى أو لدفع الولايات المتحدة إلى مواجهة أخرى مع إيران.

اغتيال سياسي

الاحتمال العاشر هو أن يؤدي التحريض في الشارع والتقليل من خطورة التهديدات من جانب الشاباك إلى اغتيال أحد قادة الأحزاب في "إسرائيل".

ويُشير الكاتبان الى أن معظم السيناريوهات مطروحة على الطاولة، ولها أساس ما في الواقع. وإذا تحقق واحد منها أو أكثر، فلن يكون ذلك مفاجأة مُطلقة، لكنه سيشير إلى تحوّل محتمل في مسار الانتخابات.

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