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عربي ودولي

روسيا مستعدّة لتزويد الأسواق العالمية بالنفط
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عربي ودولي

روسيا مستعدّة لتزويد الأسواق العالمية بالنفط

2026-10-10 14:33
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أعلن الكرملين، اليوم السبت، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ نظيره الأميركي دونالد ترامب استعداد موسكو لتزويد الولايات المتحدة والأسواق العالمية بالنفط والمنتجات النفطية، بما فيها الديزل، في إطار مبادرات اقتصادية ناقشها الجانبان خلال اتصال هاتفي.

وقال مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية، يوري أوشاكوف، إن بوتين وترامب ناقشا بالتفصيل التحضير لمبادرات اقتصادية واسعة النطاق، تشمل إمدادات محتملة من المنتجات النفطية الروسية إلى السوق الأميركية والأسواق العالمية، من دون الكشف عن تفاصيل المقابل الذي قد تحصل عليه موسكو.

من جهته، أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي المكلف بشؤون الطاقة، ألكسندر نوفاك، أن روسيا مستعدة لتزويد السوق الأميركية بنحو 300 ألف طن من الديزل اعتبارًا من تشرين الأول/أكتوبر، و500 ألف طن في تشرين الثاني/نوفمبر، ومليون طن في كانون الأول/ديسمبر، مشيرًا إلى إمكانية رفع الإمدادات على المدى الطويل إلى ثلاثة ملايين طن شهريًا.

من جهتها، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنها ستصدر ترخيصًا مؤقتًا يسمح بتدفق الديزل الروسي إلى الأسواق العالمية، في خطوة تأتي وسط ضغوط متزايدة على أسواق الطاقة.

الكلمات المفتاحية
روسيا الولايات المتحدة الأميركية النفط
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