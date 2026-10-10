كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

إنا على العهد

إيران

العميد رادان: الثأر لدماء الشهيدة نصرت افتخاري وشهداء قوى الأمن الداخلي الإيراني حتمي
🎧 إستمع للمقال
إيران

العميد رادان: الثأر لدماء الشهيدة نصرت افتخاري وشهداء قوى الأمن الداخلي الإيراني حتمي

2026-10-10 17:13
41

أكّد قائد قوى الأمن الداخلي الإيراني، العميد أحمد رضا رادان، السبت 10 تشرين الأول/أكتوبر 2026، أنّ "الثأر أمر حتمي وقطعي لدماء شهداء قوى الأمن ولدماء نائبة الشؤون الثقافية والاجتماعية في قيادة شرطة محافظة سيستان وبلوشستان في جنوب شرق إيران، نصرت إفتخاري، التي ارتقت شهيدةً إثر عمل إرهابي في منطقة "جشمه زيارت" في مدينة زاهدان".

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" عن رادان قوله، في رسال تعزية باستشهاد إفتخاري: "إنّنا نعتبر الثأر لدماء هذه الشهيدة الجليلة وسائر شهداء الأمن من الإرهابيين الخبثاء أمرًا حتميًا وقطعيًا، ونحن على يقين بأنّ مسيرتها النورانية في تحقيق الوحدة والأمن المستدام ستستمر بعزيمة أقوى".

أضاف: "إنّ هذه الشهيدة الجليلة، التي كانت من نخبة الشرطة المثقفة والواعية في محافظة سيستان وبلوشستان، توجَّهت إلى هذه المنطقة للمشاركة في تقديم العون للشعب ومعالجة قضايا القوميات والقبائل في المحافظة، تزامنًا مع أسبوع قوى الأمن الداخلي تحت شعار "المجاهد المسؤول"، لتنال وسام الشهادة في هذا الطريق المقدس على يد ثُلَّة من الإرهابيين الخبثاء والجبناء".

واعتبر أنّ "هذه الشهادة برهنت على أنّ الجهاد المسؤول في قوى الأمن الداخلي ليس حكرًا على الرجال، بل هو ميدان تضحية وفداء للرجال والنساء المؤمنين المضحِّين الذين نشأوا في مدرسة الولاية". 

وأشار إلى أنّ "هذه الشهادة المظلومة أثبتت أنّ منتسِبِي قوى الأمن الداخلي، المستعدين للتضحية بأرواحهم، هم على أتم الاستعداد للامتثال لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة آية الله السيد مجتبى الحسيني الخامنئي (مدَّ ظلَّه العالي)، في الدفاع عن كيان الإسلام وقِيَم الثورة الإسلامية، في الظروف وميادين الجهاد كافة، ولن يدَّخِروا جهدًا في هذا السبيل".

الكلمات المفتاحية
إيران قوى الأمن الداخلي الإيراني نصرت افتخاري
إقرأ المزيد
المزيد
العميد رادان: الثأر لدماء الشهيدة نصرت افتخاري وشهداء قوى الأمن الداخلي الإيراني حتمي
العميد رادان: الثأر لدماء الشهيدة نصرت افتخاري وشهداء قوى الأمن الداخلي الإيراني حتمي
إيران منذ 17 دقيقة
العميد جهانشاهي: الجيش الإيراني يعزز قواته البرية بأسلحة ذكية وخطط عملياتية جديدة
العميد جهانشاهي: الجيش الإيراني يعزز قواته البرية بأسلحة ذكية وخطط عملياتية جديدة
إيران منذ 4 ساعات
ولايتي وقاليباف يردان على روبيو: الإيرانيون يواجهوا من يسعون لمحو الحضارات العريقة
ولايتي وقاليباف يردان على روبيو: الإيرانيون يواجهوا من يسعون لمحو الحضارات العريقة
إيران منذ 4 ساعات
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران منذ 7 ساعات
مقالات مرتبطة
العميد رادان: الثأر لدماء الشهيدة نصرت افتخاري وشهداء قوى الأمن الداخلي الإيراني حتمي
العميد رادان: الثأر لدماء الشهيدة نصرت افتخاري وشهداء قوى الأمن الداخلي الإيراني حتمي
إيران منذ 17 دقيقة
"بلومبرغ": إيران تحافظ على قدراتها الصاروخية
عربي ودولي منذ 4 ساعات
"الطاقة الدولية": تسريع سحب 100 مليون برميل من الاحتياطات النفطية الإستراتيجية 
عربي ودولي منذ يومين
بزشكيان وبوتين: نواصل تعزيز تعاوننا الإستراتيجي
بزشكيان وبوتين: نواصل تعزيز تعاوننا الإستراتيجي
إيران منذ يومين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة