تتواصل تداعيات التصعيد العسكري المرتبط بالعدوان السعودي على اليمن، وسط تقارير اليوم السبت 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2026 عن إخلاء مطار "الملك خالد الدولي" في الرياض عقب سماع دوي انفجار قوي، وتعطّل حركة الطيران وإلغاء مئات الرحلات وتحويل مسارات طائرات متجهة إلى العاصمة السعودية.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن شهود أن السلطات السعودية أخلت المطار، فيما أفادت وكالة "رويترز"، نقلًا عن شهود، بسماع دوي انفجار قوي، مشيرةً إلى توجه أكثر من 10 سيارات إسعاف نحو المطار وإجلاء المسافرين. وفي السياق، نقلت "فرانس برس" عن مصدر طبي أن خمسة جرحى يتلقون العلاج في العناية الفائقة بعد إصابتهم في المطار.

وبحسب بيانات موقع "فلايت رادار"، ارتفع عدد الرحلات الملغاة في مطار الرياض إلى 221 رحلة منذ فجر اليوم، فيما غيّرت الطائرات المتجهة إليه مساراتها وابتعدت عنه، وسط اضطراب واسع في حركة الملاحة الجوية.

من جهتها، أعلنت الخطوط الجوية الكويتية إلغاء رحلاتها من الرياض وإليها اليوم، بسبب إغلاق المطار نتيجة الأوضاع الأمنية.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار العدوان السعودي على اليمن، بما يسلّط الضوء على اتساع تداعيات الصراع وانعكاساته على حركة النقل الجوي.

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