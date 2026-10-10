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منتدى "رجع زناد" يحيي أمسية شعرية في مرقد السيد الهاشمي في دير قانون النهر

2026-10-10 20:14
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في أجواء الذكرى السنوية الثانية لشهادة الأمينين العامّين لحزب الله سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله وصفيّه الهاشمي السيد هاشم صفي الدين (رض)، وفي إطار الفعاليات المقامة إحياءً للذكرى، أقام منتدى "رجع زناد" الأدبي أمسية شعرية من وحي المناسبة، في مرقد الشهيد السيد هاشم صفي الدين (رض) في بلدة دير قانون النهر، بحضور الشيخ حسين زين الدين، ومشاركة نخبة من الشعراء والأدباء.
وشارك في الأمسية كل من الشاعر الدكتور حسين حايك، والمهندس فادي حدرج، والأستاذين علي نجم ومحمد بنوت، حيث قدّم المشاركون مجموعة من القصائد التي استلهمت مضامينها من ذكرى الشهيدين، واستحضرت في صورها الشعرية معاني الوفاء للشهيدين واستعادة محطات من حضورهما ومسيرتهما.
وتخللت الأمسية كلمة لمنتدى "رجع زناد" ألقاها الشيخ حسين زين الدين، تناول فيها دلالات إحياء الذكرى وأهمية الكلمة والشعر في حفظ الذاكرة واستحضار القيم والمعاني التي ارتبطت بمسيرة الشهيدين، فيما قدّم الأمسية الأستاذ علي النمر.

الكلمات المفتاحية
حزب الله السيد هاشم صفي الدين المقاومة إنا على العهد السيد الهاشمي دير قانون النهر
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