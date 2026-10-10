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إيران

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إيران

حرس الثورة يعلن احتراق ناقلة نفط عملاقة حاولت الخروج عبر مسار غير مصرّح به في هرمز

2026-10-10 21:14
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أعلنت العلاقات العامة للقوة البحرية في حرس الثورة الإسلامية الإيرانية انفجار ناقلة نفط عملاقة محمّلة بالنفط الخام، "كانت تحاول الخروج عبر مسار غير مصرّح به في مضيق هرمز، إثر اصطدامها بلغم بحري في مسار سبق الإعلان عن كونه شديد الخطورة".

وأوضحت أن الناقلة كانت قد أطفأت أنظمة الملاحة وتحديد الموقع، مشيرةً إلى أنها تحترق حاليًا وسط حريق هائل يمكن لسكان المناطق الساحلية رؤية نيرانه بوضوح.

وحذّرت القوة البحرية في حرس الثورة الإسلامية الإيرانية من أن الحريق الهائل هو مصير أي ناقلة نفط مخالفة تحاول تجاهل أمن مضيق هرمز وقوانينه.

الكلمات المفتاحية
مضيق هرمز حرس الثورة الاسلامية العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
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