جدّدت القوات المسلحة اليمنية تحذيرها للشركات الملاحية الجوية كلها والخبراء والموظفين والعاملين والمسافرين من استخدام المطارات والأجواء السعودية؛ لأنها معرضة للاستهداف ومسرحًا للعمليات؛ باستثناء مطاري مكة المكرمة والمدينة المنورة.

هذا؛ وأهابت القوات المسلحة اليمنية بالجميع أخذ التحذيرات على محمل الجد، محمّلة السعودية مسؤولية أية اعتراضات فاشلة.

كما أكدت القوات المسلحة أنها ماضية في تثبيت المعادلات المعلنة معادلة المطار بالمطار والحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد؛ حتى تحقيق أهدافها.

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