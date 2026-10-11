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لبنان

حمادة: حزب الله لا يزال الهاجس الأكبر لـ
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لبنان

حمادة: حزب الله لا يزال الهاجس الأكبر لـ"إسرائيل" وأميركا ولا أحد يستطيع نزع سلاحه

2026-10-11 12:38
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لمناسبة الذكرى السنوية للشهيد علي حسين البزال (شمران)، أقيم في حسينية بلدة البزالية احتفالًا بحضور حشد من الأهالي وعوائل الشهداء. تحدث فيه عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة، فقال :"إن ما يُسمع ويُشاهد، من محاولات للتعدي على المجتمع المقاوم وتصويره وكأنه في ضعف ووهن، يأتي ضمن أجندة مدروسة".

وأضاف حمادة: "هم يعلمون علم اليقين أنهم لن يستطيعوا أن يواجهوا هذا المجتمع، ونحن الآن في المرحلة الأخيرة بدأت تتسرب الرؤية الحقيقية لقناعاتهم، ليتحدثوا في غرفهم المغلقة ومع أسيادهم في المشروع الصهيو-أميركي أنه لا أحد يملك القدرة لا في لبنان ولا خارج لبنان على أن يضعف هذه المقاومة أو أن ينزع سلاحها أو أن يهين مجتمعها، وبالتالي بدأوا يتحدثون عن بدائل في التعامل مع مجتمع المقاومة".

وتابع: "ما تسمعونه من أولئك الأقزام، والذين طالما خابت رهاناتهم منذ أربعين عامًا، كانوا يراهنون على ضعف المقاومة والقضاء عليها وهي كانت قد تشكلت كطفل صغير، ولم يستطيعوا وقتها رغم أنهم جمعوا جمعهم وتآمروا، وكانت المقاومة على مستوى العديد قلة وعلى مستوى العتاد صفر، ومع ذلك نمت وكبرت وعظمت وأصبحت المؤثر الرئيس على مستوى المنطقة".

ختم حمادة بالقول: "بالنسبة إلى إسرائيل" الآن وإلى الأميركي من يشكل الهاجس؟ لا يزال حزب الله يشكل الهاجس الأكبر لـ"إسرائيل" وللأمريكي في المنطقة. هؤلاء الذين يتعرضون لحزب الله ولمجتمعه في كل لحظة، حديثهم الدائم هو حزب الله، لأنه ليس ضعيفًا؛ بل لأنه يشغل وجودهم، ولا يوجد عندهم شيء آخر يتحدثون عنه، لأنهم لا يرون يملأ الخافقين إلا حزب الله".

الكلمات المفتاحية
حزب الله الولايات المتحدة الأميركية ايهاب حمادة
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