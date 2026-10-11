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لبنان

جمعية المعارف الإسلامية تحيي ذكرى السيّدين الشهيدين (رض) بلقاء حواري شبابي
لبنان

جمعية المعارف الإسلامية تحيي ذكرى السيّدين الشهيدين (رض) بلقاء حواري شبابي

2026-10-11 14:32
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إحياءً وتعظيمًا لذكرى استشهاد الأمينين العامّين السيدين الشهيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين (رض)، نظمت جمعية المعارف الإسلامية الثقافية، بالتعاون مع التعبئة التربوية في منطقة جبل عامل الأولى، لقاءً حواريًا شبابيًا مع فضيلة الشيخ حسين زين الدين، تحت عنوان "الخصائص القيادية في شخصية السيدين الشهيدين"، وذلك في رحاب مرقد السيد الشهيد هاشم صفي الدين (رض) في بلدة دير قانون النهر.

وشكّل اللقاء مساحةً للحوار والنقاش المباشر بين الشباب وفضيلة الشيخ حسين زين الدين، حيث تناول المشاركون جملةً من المحاور المرتبطة بالخصائص القيادية التي طبعت شخصية السيدين الشهيدين، وما ميّز حضورهما ومسيرتهما القيادية، في قراءة تستحضر تجربتهما وتسلّط الضوء على أبعادها الفكرية والتربوية.

وتخلّل اللقاء نقاش شبابي تفاعلي، طرح خلاله المشاركون أسئلتهم ومداخلاتهم حول مفهوم القيادة وسماتها، وكيفية مقاربة التجربة القيادية للسيدين الشهيدين واستخلاص الدروس منها، بما يتيح للشباب فهمًا أعمق للخصائص التي شكّلت حضورهما ودورهما في مختلف المراحل.

وأدار الحوار الأستاذ محمد قندولي، الذي تولّى تنظيم محاور النقاش وإتاحة المجال أمام المشاركين للتفاعل وطرح الأسئلة، في أجواء جمعت بين البعد التذكّري للمناسبة والمساحة الفكرية والحوارية الموجّهة إلى الشباب.

الكلمات المفتاحية
السيد هاشم صفي الدين السيد حسن نصر الله سيد شهداء الأمة
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