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الحاج حسن: محور المقاومة يقف في قلب المواجهة على مختلف الجبهات
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لبنان

الحاج حسن: محور المقاومة يقف في قلب المواجهة على مختلف الجبهات

2026-10-11 15:41
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أكد رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل، الدكتور حسين الحاج حسن، أن الأميركي لا يتقبّل أن يقف أحد في مواجهته، ويسعى إلى فرض سيطرته على كل مقومات المنطقة الأمنية والعسكرية والسياسية والاقتصادية. وشدد على أن الجمهورية الإسلامية وقفت في وجه هذه الهيمنة بثبات، وأفشلت المشروع الاستعماري الأميركي.

كلام الحاج حسن جاء خلال لقاء سياسي نظمه قسم العلاقات العامة في حزب الله في البقاع في بلدة حزين، حضره فعاليات اجتماعية وثقافية وبلدية. 

ولفت إلى أن هناك فئة من مجتمعات المنطقة تخشى مواجهة أصحاب القوة، مؤكدًا أن المقاومة تتمسّك بقوة الحق في مواجهة مختلف التحديات، وأنها حاضرة في معادلة الصراع في المنطقة، وجاهزة لمواكبة التحوّلات ومواجهة تداعياتها.

كذلك، أشار الحاج حسن إلى أن محور المقاومة يقف في قلب المواجهة على مختلف الجبهات، ويمسك بمنافذ اقتصادية مؤثرة على مستوى العالم، معتبرًا أن ذلك وضع الاستكبار العالمي أمام أزمة اقتصادية كبرى، تعاني تداعياتها شعوب كثيرة حول العالم، مضيفًا: "لبنان يشكّل جزءًا من محور المقاومة، وأن أي حلّ في المنطقة يرتبط بلبنان، فالجمهورية الإسلامية تضعه في صدارة أولوياتها خلال المفاوضات".

وأكد الحاج حسن أن اتفاق الإطار يواجه مأزقًا، مشيرًا إلى أن العدو لا يريد تقديم أي شيء للسلطة اللبنانية، بل يسعى إلى إخضاعها لشروطه وإلزامها بتنفيذ كل ما تريده الولايات المتحدة.

وختم بالتأكيد على أن لبنان يتعرّض لحروب متعددة الأشكال وعلى مختلف المستويات، داعيًا إلى التحلّي بالصبر والصمود والمواجهة والثبات على الحق.

الكلمات المفتاحية
المقاومة الإسلامية حسين الحاج حسن محور المقاومة اتفاق العار
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