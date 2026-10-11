قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، اللواء محسن رضائي، إن قائد القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" يقود عمليات تهريب النفط، متهمًا إياه بالاستعانة بالجيش الإماراتي.

وفي تصريحات للتلفزيون الإيراني، أضاف رضائي أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لجأ إلى تهريب النفط عبر الاستعانة بـ"أشرار ينشطون في المياه الإقليمية لسلطنة عُمان".

وردًا على تصريحات ترامب المتكررة بشأن بقاء مضيق هرمز مفتوحًا، قال رضائي إن واشنطن "تمارس التهريب"، مردفًا أن المضيق "تحت سيطرة إيران ونحن نديره".

وأشار رضائي إلى استخدام ما بين 5 و6 قطع بحرية صغيرة لنقل النفط إلى ناقلات أكبر، قائلًا إن القوات الإيرانية تستهدف بدورها خمسًا أو ستًا من هذه القطع كل ليلة.

ولفت إلى أن التضخم في الولايات المتحدة يبلغ حاليًا مستويات مرتفعة جدًا، موضحًا أن الأميركيين غير قادرين على دفع رواتب الموظفين الفيدراليين والعسكريين.

وأكد أن الشخص الذي يريد الآن اتخاذ إجراءات ضد إيران سيواجه في نهاية المطاف هزيمة اقتصادية كبرى، قائلًا: "سنعمل تدريجيًا على وضع التوقعات واتخاذ التدابير الاقتصادية اللازمة لمواجهة الإجراءات العدائية الأميركية".

ورأى أن الجرائم الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة تدل على ضعف هذا النظام ويأسه.

وقال: "مستعدون تمامًا لاستعراض قدرات جديدة إذا اندلعت الحرب مجددًا".

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