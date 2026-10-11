تتجه أزمة النفايات في طرابلس نحو طرح خيار تولّي كل بلدية معالجة نفاياتها ضمن نطاقها، وفق معايير صحية وبيئية، في وقت لا تزال فيه الحكومة عاجزة عن إعلان خطة مستدامة، تضع حدًّا للأزمة وتنهي المخاطر التي تهدّد المدينة.

وفي هذا السياق، تبرز رؤية نائب رئيس اتحاد بلديات المنية، عامر العويك، الذي سبق أن طرح تصورًا يقوم على معالجة النفايات محليًا، وفق معايير تراعي متطلبات الصحة العامة وحماية البيئة، وذلك في حديث سابق إلى موقع العهد الإخباري.

وبحسب مصادر متابعة لـ "العهد"، لا تزال الكرة في ملعب الحكومة، التي عقدت سلسلة اجتماعات مع البلديات المعنية، من دون أن تترجمها حتى الآن إلى استراتيجية واضحة لمعالجة الأزمة. وفي المقابل، كان رئيس اتحاد بلديات الفيحاء، وائل زمرلي، قد دقّ ناقوس الخطر بشأن التداعيات الصحية والبيئية التي تهدّد طرابلس، في ظل استياء من التأخر في اتخاذ قرار عملي يضع حدًّا للأزمة.

وفي إطار التحركات الرامية إلى احتواء الأزمة، كشفت مصادر موقع العهد أن دار الفتوى في طرابلس استضافت اجتماعًا طارئًا برئاسة مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام، وبمشاركة نواب المدينة ورؤساء بلديات اتحاد بلديات الفيحاء، لبحث تداعيات إقفال المطمر وتراكم النفايات في الشوارع.

وبحسب المصادر، فقد ناشد المجتمعون رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام التحرّك خلال يوم أو يومين لوضع حدّ للأزمة، محذّرين من استمرار المخاطر التي تهدّد الصحة العامة والمياه والبيئة.

وأشارت المعطيات إلى أن وصول نفايات من خارج نطاق اتحاد بلديات الفيحاء إلى مطمر طرابلس يشكّل إحدى أبرز العقبات أمام إيجاد حلّ، إذ يفاقم الضغط على المطمر الذي لم يعد قادرًا على استيعاب الكميات المتزايدة من النفايات.

وفي هذا الإطار، دعا المفتي محمد إمام سكان المناطق المجاورة إلى مراعاة الواقع الصحي والبيئي لمدينة طرابلس، في ظل استمرار نقل النفايات إليها بواسطة شاحنات تعمد إلى رمي حمولاتها عشوائيًا.

وبين الاقتراحات والوعود، تبقى الكرة في ملعب الحكومة لاتخاذ قرار عاجل يضع حدًّا للأزمة ويحمي طرابلس من تداعياتها الصحية والبيئية، قبل هطول الأمطار التي قد تؤدي إلى تفاقم المشكلة وتفاقم انتشار النفايات في شوارع المدينة.

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