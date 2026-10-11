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إيران

بزشكيان لسلطان عمان: لضرورة استمرار المشاورات الدبلوماسية وتوسيع نطاق التواصل البنّاء
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إيران

بزشكيان لسلطان عمان: لضرورة استمرار المشاورات الدبلوماسية وتوسيع نطاق التواصل البنّاء

2026-10-11 20:00
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شدّد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في اتصال هاتفي مع سلطان عُمان على أهمية مواصلة المشاورات الدبلوماسية، وتوسيع آفاق التواصل البنّاء، والاستفادة من الإمكانات المشتركة لدول المنطقة بما يعزز التفاهم والتعاون المتبادل.

كلام الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان جاء اليوم الأحد 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2026 خلال اتصال هاتفي مع سلطان عُمان هيثم بن طارق، هنّأه خلاله بمناسبة عيد ميلاده، متمنيًا لحكومة سلطنة عُمان وشعبها دوام الصحة والازدهار والتقدم والنجاح.

وخلال الاتصال، أشاد بزشكيان بالجهود التي يبذلها السلطان والحكومة العُمانية لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، مؤكدًا ضرورة استمرار المشاورات الدبلوماسية وتوسيع نطاق التواصل البنّاء، إلى جانب الاستفادة من القدرات والإمكانات المشتركة لدول المنطقة لتعزيز التفاهم وتطوير التعاون المتبادل.

وأشار الرئيس الإيراني إلى عمق علاقات الصداقة والروابط التاريخية الراسخة التي تجمع إيران وسلطنة عُمان، موجهًا دعوة إلى السلطان هيثم بن طارق لزيارة طهران، ومعبّرًا عن أمله في تهيئة الظروف المناسبة لعقد لقاء مباشر وحوار مشترك بين الزعيمين في العاصمة الإيرانية خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، أعرب سلطان عُمان عن تقديره لرسالة التهنئة التي تلقاها من الرئيس الإيراني، مؤكدًا مجددًا التزام السلطنة الراسخ بدعم السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

وشدّد هيثم بن طارق على أن استمرار التواصل والتشاور الوثيق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية يمثل أولوية بالنسبة إلى بلاده، معربًا عن تقديره لدعوة بزشكيان لزيارة طهران، ومبديًا أمله في أن تتم الزيارة في الوقت المناسب.

الكلمات المفتاحية
سلطنة عمان ايران مسعود بزشكيان
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