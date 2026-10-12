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كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

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إيران

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إيران

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة

2026-10-12 05:56
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09:24 |
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان: إن الجريمة التي ارتكبت بحق مدرسة ميناب تعد وثيقة تثبت إجرام مَن يدعون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعلم والمعرفة
06:05 |
اللواء رضائي: أميركا وافقت على بعض الشروط السبعة التي طرحتها إيران لكننا نعتبر ردّها غير كافٍ ولقد تغيّرت الدبلوماسية الإيرانية ولن نعود إلى الوضع السابق
06:04 |
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء محسن رضائي: ترامب شن مدفوعًا بوهم غزو إيران واحدة من أكثر الحروب حماقة في تاريخ البشرية
06:04 |
اللواء رضائي: بعد فشله في إعادة فتح مضيق هرمز لجأ الأسطول الأميركي إلى التهريب ولم يسبق للجيش الأميركي أن انحدر إلى مثل هذا المستوى المُشين
05:58 |
خام برنت يقفز إلى 105 دولارًا للبرميل الواحد
الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران الرد الإيراني على العدوان الصهيوني
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العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
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بزشكيان لسلطان عمان: لضرورة استمرار المشاورات الدبلوماسية وتوسيع نطاق التواصل البنّاء
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