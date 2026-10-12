إيران
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إيران
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
09:24 |الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان: إن الجريمة التي ارتكبت بحق مدرسة ميناب تعد وثيقة تثبت إجرام مَن يدعون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعلم والمعرفة
06:05 |اللواء رضائي: أميركا وافقت على بعض الشروط السبعة التي طرحتها إيران لكننا نعتبر ردّها غير كافٍ ولقد تغيّرت الدبلوماسية الإيرانية ولن نعود إلى الوضع السابق
06:04 |أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء محسن رضائي: ترامب شن مدفوعًا بوهم غزو إيران واحدة من أكثر الحروب حماقة في تاريخ البشرية
06:04 |اللواء رضائي: بعد فشله في إعادة فتح مضيق هرمز لجأ الأسطول الأميركي إلى التهريب ولم يسبق للجيش الأميركي أن انحدر إلى مثل هذا المستوى المُشين