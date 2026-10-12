استشهد فلسطيني وأُصيب أربعة آخرون، اليوم الاثنين (12 تشرين الأول 2026)، جراء غارة "إسرائيلية" استهدفت نقطة أمنية في مواصي رفح جنوب قطاع غزة، في اليوم الـ370 من اتفاق وقف إطلاق النار، ولا يزال جيش الاحتلال يواصل عملياته التي طالت مناطق متفرقة من القطاع. وأفادت معطيات ميدانية بنقل جثمان الشهيد والمصابين إلى مستشفى ناصر في خان يونس.

هذا؛ وكان قد استشهد ثلاثة فلسطينيين وأُصيب ستة آخرون جراء غارة استهدفت نقطة لشحن الهواتف في حي البراق جنوب مدينة خان يونس. وأفادت مصادر فلسطينية بأن الشهداء هم: عبد الحميد جاد الله ومحمد رمزي حجاج ويوسف أبو رزق. وفي خان يونس أيضًا، أُصيبت امرأة فلسطينية برصاصة في ظهرها داخل خيمتها في منطقة المواصي.

في شمال القطاع، استشهد الطفل جهاد الغندور، البالغ سبعة أعوام، متأثرًا بجراح أُصيب بها، يوم أمس، في مخيم جباليا.

وفي تطور آخر، نفذ جيش الاحتلال خلال الليل عملية نسف لمنازل المواطنين في شارع بغداد، في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

جدير بالذكر أنه منذ بدء سريان وقف إطلاق النار، في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر 2025، بلغ إجمالي عدد الشهداء 1492، إضافة إلى 5281 مصابًا، فيما بلغ عدد الجثامين التي انتشلت 836، وفقًا للأرقام الواردة.

وارتفعت حصيلة العدوان على قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى 74,377 شهيدًا و175,398 مصابًا.

الكلمات المفتاحية