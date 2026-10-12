استقبل عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عزّ الدين، في مكتبه في صور، وفدًا من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ترأسه مسؤولها في لبنان يوسف أحمد، وضم مسؤولها في منطقة صور عبد كنعان وأعضاء من قيادتها، بحضور مسؤول ملف الأحزاب والمخيمات في منطقة جبل عامل الأولى الحاج خليل حسين.

تخلل اللقاء عرض لآخر المستجدات السياسية والميدانية ولأوضاع الأهالي في لبنان وفلسطين وفي مخيمات الشتات، ووصفه عزّ الدين باللقاء الودِّي والايجابي الذي شكل فرصة للبحث في مجمل الأوضاع، في فلسطين المحتلة، أو ما يجري في غزة من انتهاكات وتجاوزات للتفاهمات التي تم التوصّل إليها، فضلًا عمّا تشهده الضفة الغربية من ممارسات إجرامية.

وقال عزّ الدين: "تطرقنا إلى الوضع في لبنان، وما يمارسه هذا العدو من إجرام وإبادة وتجريف وتدمير، فضلًا عن تدمير القرى في إطار الاحتلال "الإسرائيلي"، وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على وجود مشروع توسعي كبير وأطماع في لبنان تهدد الكيان اللبناني في وجوده وبقائه واستمراره".

وتابع عزّ الدين: "نستطيع الحديث عن خيار المقاومة، لأنه الخيار الوحيد الذي يستطيع الفلسطينيون واللبنانيون اللجوء إليه دفاعًا عن أرضهم وسيادتهم وشعبهم، وطالما أن هذا العدو لا يفهم لغة الحوار والتفاوض، فإن خيار المفاوضات المباشرة الذي ذهبت إليه السلطة السياسية اللبنانية قد أثبت، بعد أشهر من توقيع اتفاق الإطار، أنه لم يحقق أي نتيجة، إذ لم يؤدِّ إلى وقف إطلاق النار أو وقف الاعتداءات".

هذا، ودعا السلطة في لبنان إلى إعادة النظر في موقفها وأدائها السياسي، ورأى أنهما لن يحققا المصالح الوطنية، ولن يحافظا على السيادة والمصالح الوطنية العليا، مؤكدًا أن المقاومة باقية ومستمرة وقوية ومقتدرة، وستبقى تدافع عن أهلها وشعبها حتى زوال هذا الخطر الوجودي الذي يشكّله هذا الكيان.

يوسف أحمد: نحن أوفياء لتضحيات المقاومة كلها

من جهته، قال يوسف أحمد: "تشرّفنا اليوم، في قيادة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بلقاء الإخوة في المقاومة وسعادة النائب الحاج حسن عز الدين. يأتي هذا اللقاء في إطار التواصل الدائم بين المقاومة الفلسطينية والمقاومة في لبنان، كما تأتي هذه الزيارة في سياق الوفاء، ونحن نحيي الذكرى السنوية لاستشهاد القائدين الكبيرين السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين".

وأضاف أحمد: "هذه الذكرى وهذه الشهادة تعنيان لنا، نحن الشعب الفلسطيني، الكثير، وقد أكدنا اليوم أهمية هذه التضحيات التي قدمتها المقاومة دفاعًا عن غزة وشعبنا في غزة وفلسطين، ونحن أوفياء لكل تضحيات المقاومة. كما أكدنا أن قوى المقاومة في لبنان والمنطقة تسير في الاتجاه ذاته في مواجهة المشروع الصهيوني العدواني، والذي يستهدف شعوبنا من فلسطين إلى لبنان وسورية والعراق واليمن وإيران".

وأكد أحمد أن خيار المقاومة في فلسطين هو الصمود والثبات، وأن العدو "الإسرائيلي" لن يحقق ما عجز عن تحقيقه بالإبادة والمجازر والقتل، وأنّ الشّعب الفلسطيني ومقاومته سيَبقيَا صامدين لإفشال الأهداف العدوانية ومشاريع التَّصفية الصهيونية جميعها، مشدِّدًا على أهمية الوحدة والتلاحم بين قوى المقاومة، وبين الشّعبين اللبناني والفلسطيني، والحرص على تعزيز هذه العلاقات وتوطيدها بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين، والحرص الكبير على أن تتقدّم وترتقي إلى أفضل مستوياتها، خاصّة وأن ما يجمعهما هو الدم ووحدة المصير والعدو المشترك.

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