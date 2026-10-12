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في ذكرى "طوفان الأقصى" الثالثة.. قضية فلسطين تنبض في قلب شوارع طرابلس

2026-10-12 11:28
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نظمت هيئة نصرة الأقصى وكشافة الإيمان الإسلامية مسيرةً جماهيرية حاشدة؛ جابت شوارع عاصمة الشمال طرابلس، إحياءً للذكرى السنوية الثالثة لمعركة "طوفان الأقصى".

رفع المشاركون فيها رايات فصائل المقاومة وأعلام فلسطين وصور قادة المقاومة الشهداء.

انطلقت المسيرة تحت شعار "فلسـطين في القلب الطرابلسي"؛ ووقف المشاركون أمام ساحة مسجد طينال، مُشددين على ضرورة التضامن مع الشعب الفلسطيني والمقاومة الباسلة، ومؤكدين استمرار حضور القضية الفلسطينية قضيةً أساسيةً ومركزيةً في وجدان أبناء طرابلس والشمال كافة.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة طرابلس طوفان الأقصى
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