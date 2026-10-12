تواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" حملات الاقتحام والمداهمة والاعتقال في مناطق متفرقة من مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة وبلداتها ومخيماتها، حيث طالت فجر اليوم الاثنين (12 تشرين الأول/أكتوبر 2026)، عددًا من المواطنين والأسرى المحررين، بالتزامن مع اقتحام المنازل وإصابة مواطن بجروح متوسطة في بلدة قباطية جنوب جنين، وسط تصاعد الإجراءات العسكرية بحق الفلسطينيين.

وتوزعت حملات الاعتقال والمداهمة على مختلف المحافظات، ففي طولكرم نفذت قوات الاحتلال حملة مداهمات واسعة أسفرت عن اعتقال 9 مواطنين بينهم أسرى محررون، فيما طالت الاعتقالات في محافظة جنين 6 فلسطينيين من بينهم الشابان محمد نزال ويزن شاويش، بالتزامن مع إصابة مواطن بجروح متوسطة خلال مداهمة أحد المنازل في بلدة قباطية.

وفي جنوب الضفة المحتلة، اعتقلت القوات "الإسرائيلية" في محافظة الخليل 5 مواطنين من مدينة الخليل وقرية الطبقة ومخيم العروب، وكان من بينهم الأسير المحرر والجريح محمود أبو سل. كما اقتحمت قوات الاحتلال عدة بلدات في محافظة بيت لحم واعتقلت أربعة مواطنين.

أمّا في شمال الضفة ووسطها، فقد داهمت القوات منازل عدة في مدينة نابلس واعتقلت مواطنين اثنين، أحدهما المواطن أشرف الكوسا من منطقة الطور، بالتزامن مع اقتحام منطقة رأس الفارعة جنوب طوباس.

وفي محافظة رام الله والبيرة، اعتُقل الأسير المحرر عطا حازم الريماوي عقب مداهمة منزله وتفتيشه في بلدة بيت ريما، بينما اعتُقل شاب آخر من بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة.

وفي سياق الاعتداءات "الإسرائيلية"، شرعت جرافات الاحتلال في هدم منازل 80 عائلة في قرية الظحية، جنوب فلسطين المحتلة.

جنود الاحتلال والمستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

وصباح اليوم الاثنين، استباح عشرات المستوطنين، المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال "الإسرائيلي"، حيث أدى المقتحمون طقوسًا تلمودية وجولات استفزازية في باحاته.

وشهد اقتحام اليوم مشاركة لافتة وعلنية لأحد جنود جيش الاحتلال الذي رافق المستوطنين في اقتحامهم وتأدية الطقوس، في خطوة تمثل تصعيدًا جديدًا واستباحة صريحة لحرمة المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية في القدس المحتلة.

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