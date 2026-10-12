كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

إنا على العهد

لبنان

بري بحث مع تجار النبطية سبل إنقاذ القطاع الاقتصادي وتسلم ملفًا كاملًا بأضرار العدوان
لبنان

بري بحث مع تجار النبطية سبل إنقاذ القطاع الاقتصادي وتسلم ملفًا كاملًا بأضرار العدوان

2026-10-12 14:01
88

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس جمعية "تجار محافظة النبطية" موسى الحر شميساني مع وفد، من الهيئة الادارية للجمعية، حيث تناول اللقاء الأوضاع العامة لاسيما أوضاع القطاعات الانتاجية والاقتصادية والتجارية في مدينة النبطية وقرى قضائها، والأضرار التي لحقت بها جراء العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على الجنوب اللبناني.

وقدم شميساني والوفد للرئيس بري عرضًا لأوضاع التجار وأصحاب المؤسسات والمحال التجارية التي تعرضت للتدمير والأضرار الجسيمة التي لحقت بها جراء العدوان "الإسرائيلي" عام 2024، وما خلّفه من دمار واسع في الأسواق والمؤسسات التجارية والاعتداءات المستمرة خلال العام 2026.

وسلم الوفد رئيس المجلس النيابي ملفًا متكاملًا حول مطالب الجمعية والمساعي الرامية لدعم صمود وانقاذ القطاعين التجاري والاقتصادي في مدينة النبطية ومحافظتها وسبل مواجهة التداعيات الكارثية التي خلّفتها الاعتداءات "الإسرائيلية" المتكررة على المؤسسات والأسواق التجارية في المدينة وقرى قضائها" ، آملًا "مساعدة رئيس المجلس النيابي في معالجة وإزالة الغموض الذي لا يزال يحيط بآليات تطبيق الإعفاءات المتعلقة بمنطقة النبطية ونطاق الاستفادة منها بما يضمن وصول هذه الإجراءات إلى مستحقيها".

وشكر الوفد للرئيس بري مواكبته الدائمة وحرصه على تأمين كل ما من شأنه دعم صمود اللبنانيين بشكل عام، وأبناء الجنوب بشكل خاص، والجهود التي يبذلها للتخفيف من معاناتهم في هذه المرحلة الراهنة.

واستقبل الرئيس بري وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين، وتم البحث في آخر المستجدات السياسية والميدانية وتطورات الأوضاع العامة لاسيما الصحية والاستشفائية منها وبرامج عمل وزارة الصحة.

الكلمات المفتاحية
نبيه بري النبطية ركان ناصر الدين
إقرأ المزيد
المزيد
بري بحث مع تجار النبطية سبل إنقاذ القطاع الاقتصادي وتسلم ملفًا كاملًا بأضرار العدوان
بري بحث مع تجار النبطية سبل إنقاذ القطاع الاقتصادي وتسلم ملفًا كاملًا بأضرار العدوان
لبنان منذ 46 دقيقة
اعتداءات العدو مستمرة.. قصف مدفعي وغارات جوية وتوغّل في محيط كفرشوبا
اعتداءات العدو مستمرة.. قصف مدفعي وغارات جوية وتوغّل في محيط كفرشوبا
لبنان منذ ساعة
حزب الله يعلن عن مشروع الإيواء الجديد
حزب الله يعلن عن مشروع الإيواء الجديد "وعد والتزام"
لبنان منذ ساعتين
في ذكرى
في ذكرى "طوفان الأقصى" الثالثة.. قضية فلسطين تنبض في قلب شوارع طرابلس
لبنان منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
بري بحث مع تجار النبطية سبل إنقاذ القطاع الاقتصادي وتسلم ملفًا كاملًا بأضرار العدوان
بري بحث مع تجار النبطية سبل إنقاذ القطاع الاقتصادي وتسلم ملفًا كاملًا بأضرار العدوان
لبنان منذ 46 دقيقة
لقاء إنمائي خدماتي في بعلبك بحث ملفات
لقاء إنمائي خدماتي في بعلبك بحث ملفات "القطاع الصحي والحماية الاجتماعية"
لبنان منذ يوم
الكاميرا ترافق الفرق الطبية في النبطية.. توثيقٌ للعمل ودحضٌ لأكاذيب العدو
الكاميرا ترافق الفرق الطبية في النبطية.. توثيقٌ للعمل ودحضٌ لأكاذيب العدو
خاص العهد منذ 3 أيام
عون: يستحق الوزير ناصر الدين التهنئة على عملية إعادة تنظيم هيكلية وزارة الصحة
عون: يستحق الوزير ناصر الدين التهنئة على عملية إعادة تنظيم هيكلية وزارة الصحة
لبنان منذ 3 أيام
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة