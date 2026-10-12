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"أرامكو": الضغوط على إمدادات النفط خطيرة وتهدّد الأسواق العالمية

2026-10-12 14:57
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 وصف رئيس "أرامكو"، أمين الناصر، الضغوط على إمدادات النفط الخام بـ "الخطيرة على المستوى العالمي". 

ولفت الناصر، في كلمة خلال مؤتمر الطاقة العالمي في الرياض، إلى أن المخزونات التجارية البرية أصبحت الآن أقل بكثير من 6 مليارات برميل، مضيفًا: "هي خط الدفاع الأخير المُتاح".

واعتبر أن الارتفاع الحاد في أسعار الوقود المكرر "يزيد من تفاقم التحدي". 

ويُعقد مؤتمر الطاقة العالمي هذا الأسبوع في مركز مؤتمرات يقع على بعد حوالي 10 كيلومترات من مطار الرياض الدولي، الذي تعرض للاستهداف 4 مرات الأسبوع الماضي، من قبل القوات المسلحة اليمنية، ردًا على العدوان السعودي ضد اليمن.

وتغيّب مسؤولون تنفيذيون كِبار في قطاع الطاقة من جدول أعمال مؤتمر الطاقة العالمي في الرياض، في ظل التوتر الأمني القائم، وما نتج عنه من اضطرابات في حركة الطيران.

الكلمات المفتاحية
السعودية مضيق هرمز النفط اليمن أنصار الله ارامكو باب المندب
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