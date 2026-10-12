أكد مكتب إعلام الأسرى، اليوم الاثنين (12 تشرين الأول/أكتوبر 2026)، أن أسرى قطاع غزة في سجن "جانوت" يتعرضون للحرمان من العلاج والرعاية الطبية، محمّلًا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تدهور أوضاعهم الصحية في ظل استمرار الإهمال الطبي المتعمّد ونقص المستلزمات الأساسية.

وأوضح المكتب أن أحد الأسرى يعاني من كسور في الأضلاع وإصابة في الرأس منذ عملية القمع التي تعرض لها الأسرى في 7 تشرين الأول/أكتوبر، فيما يعاني أسير آخر من كسر في الساق، ويُحرم حتى من الحصول على المسكنات اللازمة لتخفيف آلامه.

وأشار إلى أن الأسرى يعانون أيضًا من حكة شديدة وآلام متواصلة تحرمهم من النوم، نتيجة انتشار عدوى الفطريات والجرب، في ظل نقص الأدوية ومواد التنظيف، وعدم غسل الملابس إلا مرة واحدة كل 10 أيام، ما يزيد من معاناتهم الصحية داخل السجن.

وفي ما يتعلق بالأمراض المزمنة، ذكر مكتب إعلام الأسرى أن أحد الأسرى المصاب بمرض "الثلاسيميا" وارتفاع ضغط الدم حُرم من دوائه، الأمر الذي أدى إلى فقدانه نحو 50 كيلوغرامًا من وزنه، في مؤشر على خطورة الأوضاع الصحية التي يعيشها الأسرى في ظل غياب الرعاية الطبية اللازمة.

وأمام هذه الأوضاع، دعا المكتب إلى تدخل دولي عاجل لضمان توفير العلاج والرعاية الطبية للأسرى، ووضع حد لحرمانهم من حقوقهم الصحية والإنسانية الأساسية.

وتأتي هذه المعطيات في ظل ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال من انتهاكات جسيمة واعتداءات "إسرائيلية" تصاعدت في الآونة الأخيرة، وأسهمت في تدهور أوضاعهم النفسية والجسدية، وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية.

الكلمات المفتاحية