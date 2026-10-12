في محطة نضالية جديدة تعكس ثبات الشعب المغربي على مواقفه التاريخية الراسخة تجاه القضية الفلسطينية، شهدت العديد من المدن المغربية، طوال الأيام الماضية فعاليات شعبية حاشدة إحياءً للذكرى الثالثة لمعركة "طوفان الأقصى المجيدة"، وتلبية لنداء الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع والهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة.

جاءت هذه المحطات لتؤكد من جديد رفض المغاربة القاطع لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، ولتعلن التضامن المطلق مع المقاومة الفلسطينية الباسلة في قطاع غزة وفي كل ربوع فلسطين المحتلة.

وعبّر المشاركون خلال هذه الفعاليات عن اعتزازهم بصمود الشعب الفلسطيني وتضحياته في مواجهة العدوان الصهيوني المتواصل، مؤكدين أن ذكرى طوفان الأقصى ستظل محطة بارزة في تاريخ القضية الفلسطينية، ورمزا للتشبث بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.

مكناس: مسيرة جماهيرية حاشدة

ففي مدينة مكناس، واستجابة لنداء السكرتارية المحلية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، انتظمت يوم الأحد 11 تشرين الأول /أكتوبر 2026 ابتداء من الساعة الخامسة مساء، مسيرة شعبية احتجاجية ومساندة للشعب الفلسطيني. انطلقت المسيرة الحاشدة من ساحة الهديم التاريخية في اتجاه وسط المدينة (حمرية)، متخذة مسارًا جماهيريًا عبّر من خلاله المشاركون عن سخطهم العارم إزاء جرائم الاحتلال الصهيوني المستمرة.

ورُفعت خلال المسيرة شعارات قوية ووازنة، تصدح برفض التطبيع المشؤوم، وتؤكد على مركزية القضية الفلسطينية في وجدان الشعب المغربي.

وأكد المناضل محمد الغفري في تصريح لموقع "العهد" الإخباري، أن قرار التطبيع الصهيوني هو قرار مشؤوم، مستنكرًا بشدة قرار رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بين الدولة المغربية والكيان الصهيوني.

وحذّر الغفري من التداعيات الخطيرة لهذا القرار الذي يسير عكس التيار وضد إرادة وتطلعات الشعب المغربي قاطبة. مؤكدًا على أهمية مواصلة النضال من أجل إسقاط التطبيع، مجدِّدًا العهد والثبات بالقول: "إننا في الجبهة سنبقى في الشارع، وفي قلب الساحة، نواصل النضال بلا هوادة حتى إسقاط التطبيع وتحرير فلسطين كاملة من النهر إلى البحر".

تازة ووجدة: امتداد نضالي وتعبئة شعبية متواصلة

ولم تقتصر الاحتجاجات على العاصمة المغربية وحدها، بل امتدت لتشمل مدنًا مغربية أخرى. فقد شهدت مدينة وجدة وقفة تضامنية دعت إليها الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع بوجدة. وقد رفع المشاركون شعارات داعمة للمقاومة الفلسطينية، مؤكدين على ضرورة استمرار التعبئة الشعبية نصرة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وفي السياق نفسه، احتضنت ساحة الاستقلال بمدينة تازة، وقفة تضامنية حاشدة بدعوة من الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة. وقد صدحت حناجر الغاضبين بشعارات منددة برفع التمثيل الدبلوماسي للكيان الصهيوني بالمغرب، واختتمت الفعالية بالدعاء بالنصر والثبات للمقاومين في غزة وعموم الأراضي الفلسطينية.

تأتي هذه الوقفات والمسيرات لتؤكد مجددًا أن القضية الفلسطينية تظل قضية وطنية لدى أحرار وحرائر المغرب كافة، وأن القمع الممنهج أو محاولات الالتفاف على الإرادة الشعبية لن تثني المغاربة عن الاستمرار في طريق الدعم والإسناد حتى زوال الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

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