نشرت صحيفة "فايننشال تايمز"، تقريرًا أشارت فيه إلى أن الناخبين في معاقل الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة أصبحوا يعبرون عن خيبة أملهم من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وإلى أن بعض مرشحي الحزب يحاولون النأي بالنفس عن ترامب.

وبينما قالت الصحيفة، إنه من المتوقع أن يفوز الديمقراطيون في مجلس النواب، نبهت من أن خسارة الجمهوريين لمجلس الشيوخ ستكون أكثر ايلامًا بكثير لترامب. ولفتت كذلك، إلى احتدام السباق الانتخابي في ولايات مثل آيوا كانساس وأوهايو وتكساس وألاسكا، منبهة إلى أن هذه الولايات كلها هي حاليًا تحت سيطرة الحزب الجمهوري.

غير أن الصحيفة نبّهت من أن المعركة على مجلس الشيوخ تحولت إلى معركة شرسة حيث احتدمت المنافسة، مشيرة إلى أن الديمقراطيين والجمهوريين ينفقون مبالغ طائلة في الولايات الرئيسية التي تشهد معارك محتدمة. وأضافت بأن خسارة الجمهوريين للكونغرس ستفرض قيودًا كبيرة على قدرة ترامب على الحكم، وتجعله "بطة عرجاء"، لافتة إلى ما قاله ترامب خلال تجمع انتخابي في ولاية نبراسكا الأسبوع الفائت عن أنه قد يجري سلب كل ما تحقق (في حال خسارة الانتخابات).

هذا، وأشارت الصحيفة إلى أن غالبية ديمقراطية في مجلس الشيوخ ستتمكن من منع تمرير التشريعات وكذلك التعيينات في مناصب حكومية رفيعة والترشيحات القضائية، وفي الوقت نفسه فتح مسار جديد أمام الكونغرس لإجراء التحقيقات حول الإدارة الأميركية وأسرة الرئيس.

ولفتت الصحيفة إلى أن التفاؤل الديمقراطي تعزز مع الاستطلاعات الأخيرة التي كشفت حصول مرشحي الحزب الديمقراطي على دعم في أماكن عادة ما تكون بعيدة المنال لتيار اليسار الوسط. كذلك تابعت، أن أسعار الوقود وحرب إيران أدت إلى ارتفاع التضخم إلى ما فوق نسبة ٢٪ المحددة، وأن نسب العقود العقارية وصلت إلى أعلى المستويات منذ عام 2023، مضيفة أنه من المتوقع أن يقوم الاحتياطي الفدرالي برفع تكلفة الدين أكثر قبل حلول نهاية هذا العام.

ونقلت الصحيفة عن مارجي أوميرو وهي خبيرة في شركة GBAO للاستطلاعات والاستشارات، أن الخارطة الانتخابية تتوسع في اتجاهات مختلفة في أنحاء الولايات المتحدة كافة، لصالح الحزب الديمقراطي.

غير أن الصحيفة قالت في الوقت نفسه، إنه ليست كل المؤشرات تفيد بحصول موجة ديمقراطية في كل أنحاء أميركا، مشيرة إلى أنه ورغم التقدم الذي أحرزه الديمقراطيون في مناطق تعد موالية لترامب، فإنهم لم يتمكنوا بعد من تأمين تفوق واضح في عدد من الولايات التي كانت فازت بها مرشحة الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الماضية كمالا هاريس.

هذا، وأردفت الصحيفة أن ترامب حقق نجاحًا في دفع المواطنين إلى المشاركة بالانتخابات، لكنه واجه صعوبة في ذلك عندما لا يكون هو مشارك فيها. ولفتت إلى أن ترامب قال في أيار/ مايو الماضي إنه لا يبالي بالانتخابات بينما يدرس خطواته المقبلة تجاه إيران، وهو أصبح مؤخرًا أكثر اهتمامًا بكثير بهذه الانتخابات. وتابعت بأن ترامب يشارك بفعاليات الحملة الانتخابية وبشكل أساس في الولايات المحافظة، حيث ينفق الجمهوريون ملايين الدولارات على دعم المرشحين الذين يؤيدهم ترامب.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول جمهوري مقرب من البيت الأبيض، أن خسارة الحزب الجمهوري لأي من مجلسي الكونغرس (النواب أو الشيوخ) ستعرقل أجندة ترامب بشكل حقيقي، معربًا عن اعتقاده (وفقًا لما نقلت عنه الصحيفة)، بأنه سيكون من المستحيل تحقيق أي شيء حينها.

كذلك، قالت الصحيفة، إن العلاقات التي تجمع بين مرشحين جمهوريين لمجلس الشيوخ من جهة وترامب وسياسته من جهة أخرى إنما تحولت إلى نقطة ضعف بارزة. وأردفت بأن بعضًا من هؤلاء المرشحين قد نأى بنفسه عن البيت الأبيض قدر المستطاع، دون إثارة غضب ترامب.

وأشارت في هذا السياق إلى أن المرشح الجمهوري عن ولاية ميشيغان مايك روجرز، دعا الأسبوع الفائت إلى وقف الحرب التجارية مع كندا والتي أثرت بشكل كبير في ولايته، وذلك بعد ما كان دعا الشهر الفائت إلى وقف الحرب مع إيران.

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