كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

إنا على العهد
المقال التالي 8956 شهيدًا و30660 جريحًا حصيلة العدوان الصهيوني على لبنان

عين على العدو

🎧 إستمع للمقال
عين على العدو

"إسرائيل هيوم": وزارة الأمن طلبت من المالية مليارات الشواكل لـ"ضرورة أمنية عاجلة"

2026-10-12 19:19
وزارة المالية في الحكومة الصهيونية تستعد لإجراء اقتطاع شامل من الميزانية قبل الانتخابات
100

كشفت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية عن أن وزارة الأمن في الكيان الصهيوني قدمت اليوم الاثنين 12 تشرين الأول/أكتوبر 2026، إلى وزارة المالية طلبًا عاجلًا لتحويل عدة مليارات من الشواكل لتلبية ما وصفته بـ"ضرورة عاجلة". مشيرة إلى أن وزارة المالية لن ترفض الطلب نظرًا إلى طابعه العاجل، لكنها تنتظر قرار رئيس الوزراء بشأن كيفية التعامل معه.

وأوضحت الصحيفة أن الطلب يتعلق بـ"تحويل ما بين ملياري وثلاثة مليارات شيكل لشراء صواريخ اعتراضية وتلبية الاحتياجات الدفاعية الفورية في مواجهة تهديدات معروفة. ولا يأتي هذا الطلب نتيجة توقعات باندلاع حرب وشيكة، بل بسبب فرصة متاحة لتعزيز المخزون العسكري، وهو ما يتطلب إجراء اقتطاع شامل من بنود الميزانية، في ظل العجز في ميزانية وزارة الامن".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في وزارة المالية قوله: "إن التوجه يبدو نحو إجراء اقتطاع شامل من ميزانية "الدولة" بقيمة عدة مليارات من الشواكل، وذلك قبيل الانتخابات مباشرة"، مضيفًا: "مع ذلك، لن نشرع في هذه الخطوة دون قرار من رئيس الوزراء".

ولفتت "إسرائيل هيوم" إلى أن وزارة المالية كانت قد حوّلت مؤخرًا مبلغ 15 مليار شيكل إلى ميزانية الحرب، من الاحتياطي المالي الذي خُصّص لاستخدامه في حال تجدد التصعيد على الجبهة الإيرانية.

وفي الوقت الراهن، ووفقًا للصحيفة "لم تستعد وزارة المالية لتحويل أموال إضافية، نظرًا إلى اقتراب فترة الانتخابات، وإلى حقيقة أنه لا يمكن فتح ميزانية "الدولة" وتعديلها في هذه المرحلة من الحياة العامة في "إسرائيل"".

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني الكنيست العدوان الإسرائيلي انتخابات الكنيست
إقرأ المزيد
المزيد
مقتل
مقتل "إسرائيلي" وإصابة 24 آخرين حالة 3 منهم خطرة بانفجار قرب الحدود مع لبنان
عين على العدو منذ ساعة
"إسرائيل هيوم": وزارة الأمن طلبت من المالية مليارات الشواكل لـ"ضرورة أمنية عاجلة"
عين على العدو منذ 3 ساعات
بعد الانفجار على الحدود تقرير صهيوني يحذر من الإخفاق في معالجة الذخائر غير المنفجرة
بعد الانفجار على الحدود تقرير صهيوني يحذر من الإخفاق في معالجة الذخائر غير المنفجرة
عين على العدو منذ 3 ساعات
مع اقتراب الانتخابات.. معسكر المعارضة
مع اقتراب الانتخابات.. معسكر المعارضة "الإسرائيلية" يغرق في صراعاته الداخلية 
عين على العدو منذ 10 ساعات
مقالات مرتبطة
بأموال الخليج.. كيف يموّل جاريد كوشنر آلة الحرب
بأموال الخليج.. كيف يموّل جاريد كوشنر آلة الحرب "الإسرائيلية"؟
عربي ودولي منذ 3 ساعات
"إسرائيل هيوم": وزارة الأمن طلبت من المالية مليارات الشواكل لـ"ضرورة أمنية عاجلة"
عين على العدو منذ 3 ساعات
بعد الانفجار على الحدود تقرير صهيوني يحذر من الإخفاق في معالجة الذخائر غير المنفجرة
بعد الانفجار على الحدود تقرير صهيوني يحذر من الإخفاق في معالجة الذخائر غير المنفجرة
عين على العدو منذ 3 ساعات
عقيدة
عقيدة "الجبهات المتزامنة" .. هل انتهى زمن الحرب على جبهة واحدة؟
مقالات منذ 7 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة