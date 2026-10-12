كشفت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية عن أن وزارة الأمن في الكيان الصهيوني قدمت اليوم الاثنين 12 تشرين الأول/أكتوبر 2026، إلى وزارة المالية طلبًا عاجلًا لتحويل عدة مليارات من الشواكل لتلبية ما وصفته بـ"ضرورة عاجلة". مشيرة إلى أن وزارة المالية لن ترفض الطلب نظرًا إلى طابعه العاجل، لكنها تنتظر قرار رئيس الوزراء بشأن كيفية التعامل معه.

وأوضحت الصحيفة أن الطلب يتعلق بـ"تحويل ما بين ملياري وثلاثة مليارات شيكل لشراء صواريخ اعتراضية وتلبية الاحتياجات الدفاعية الفورية في مواجهة تهديدات معروفة. ولا يأتي هذا الطلب نتيجة توقعات باندلاع حرب وشيكة، بل بسبب فرصة متاحة لتعزيز المخزون العسكري، وهو ما يتطلب إجراء اقتطاع شامل من بنود الميزانية، في ظل العجز في ميزانية وزارة الامن".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في وزارة المالية قوله: "إن التوجه يبدو نحو إجراء اقتطاع شامل من ميزانية "الدولة" بقيمة عدة مليارات من الشواكل، وذلك قبيل الانتخابات مباشرة"، مضيفًا: "مع ذلك، لن نشرع في هذه الخطوة دون قرار من رئيس الوزراء".

ولفتت "إسرائيل هيوم" إلى أن وزارة المالية كانت قد حوّلت مؤخرًا مبلغ 15 مليار شيكل إلى ميزانية الحرب، من الاحتياطي المالي الذي خُصّص لاستخدامه في حال تجدد التصعيد على الجبهة الإيرانية.

وفي الوقت الراهن، ووفقًا للصحيفة "لم تستعد وزارة المالية لتحويل أموال إضافية، نظرًا إلى اقتراب فترة الانتخابات، وإلى حقيقة أنه لا يمكن فتح ميزانية "الدولة" وتعديلها في هذه المرحلة من الحياة العامة في "إسرائيل"".

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