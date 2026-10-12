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لبنان
8956 شهيدًا و30660 جريحًا حصيلة العدوان الصهيوني على لبنان
صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن فيه أن الحصيلة التراكمية للعدوان الصهيوني المتواصل على لبنان منذ 2 آذار/مارس الماضي، وحتى اليوم الاثنين 12 تشرين الأول/أكتوبر 2026، باتت كالتالي: 4389 شهيدًا و12424 جريحًا.
واستنادًا إلى تحديثات وزارة الصحة اللبنانية فقد ارتفعت الحصيلة الإجمالية للعدوان الصهيوني منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى اليوم إلى 8956 شهيدًا و 30660 جريحًا.