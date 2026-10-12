صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن فيه أن الحصيلة التراكمية للعدوان الصهيوني المتواصل على لبنان منذ 2 آذار/مارس الماضي، وحتى اليوم الاثنين 12 تشرين الأول/أكتوبر 2026، باتت كالتالي: 4389 شهيدًا و12424 جريحًا.

واستنادًا إلى تحديثات وزارة الصحة اللبنانية فقد ارتفعت الحصيلة الإجمالية للعدوان الصهيوني منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى اليوم إلى 8956 شهيدًا و 30660 جريحًا.

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