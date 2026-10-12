توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس في لبنان غدًا، غائمًا بسحب مرتفعة مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وتكون الأجواء مهيأة لهطول أمطار خفيفة متفرقة صباحًا بخاصة شمال البلاد، يتحسن الطقس خلال النهار ويتحول إلى قليل الغيوم.

الحال العامة

طقس خريفي متقلب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى صباح غد الثلاثاء حيث يعود إلى الاستقرار، ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة اعتبارًا من يوم الخميس بمنخفض جوي متوسط الفعالية يقترب تدريجًا ويحمل معه أمطارًا ورياحًا ناشطة وعواصف رعدية يستمر تأثيره حتى نهاية الأسبوع المقبل.

معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الأول: بيروت 21 و 29 درجة، طرابلس بين 20 و 28 درجة، زحلة بين 13 و 27 درجة.

الطقس المتوقع

- الثلاثاء: غائم بسحب مرتفعة مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وتكون الاجواء مهيأة لهطول أمطار خفيفة متفرقة صباحًا بخاصة شمال البلاد، يتحسن الطقس خلال النهار ويتحول إلى قليل الغيوم.

- الأربعاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيًا مع ارتفاع بدرجات الحرارة ، تنشط الرياح مساء ويتشكل الضباب على المرتفعات.

- الخميس: غائم إجمالًا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة تشتد أحيانًا مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة يرتفع معها موج البحر بخاصة في المناطق الشمالية.

- الحرارة على الساحل من 23 إلى 30 درجة، فوق الجبال من 14 إلى 25 درجة، في الداخل من 16 إلى 30 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية إلى شمالية غربية، سرعتها بين 10 و35 كم/س.

- الرطوبة النسبية على الساحل بين 60 و80%

- حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 28 درجة.

- الضغط الجوي :762 ملم زنبق.

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