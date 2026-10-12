استشهد 9 يمنيين بينهم طفلان وامرأة، وأصيب آخرون بجروح مختلفة بينهم أيضًا أطفال ونساء اليوم الاثنين 12 تشرين الأول/أكتوبر 2026، في تصعيد سعودي للعدوان على اليمن، استهدف منازل للمواطنين في أكثر من محافظة يمنية.

تتصدر هذه التطورات الحصيلة الدامية في محافظة الجوف، حيث أعلنت وزارة الصحة والبيئة استشهاد وإصابة 16 مواطنًا، بينهم أطفال ونساء، إثر غارات جوية مباشرة نفذها طيران العدو السعودي استهدفت المجمع الحكومي ومنزل أحد المواطنين في مديرية "خب والشعف".

وشدّدت الوزارة على أن العدوان على المدنيين الآمنين والبنية التحتية الخدمية؛ انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وجريمة حرب تُضاف إلى سجل الانتهاكات المتراكمة بحق أبناء الشعب اليمني، والتي ينتهجها العدو السعودي أكثر من 11 عامًا.

وذكرت مصادر محلية في محافظة الجوف أنه لم يبقَ من ثلاث أسر من "آل دايل" من قبائل "ذو حسين" في مديرية "خب الشعف"، غير طفل وطفلة، حيث أقدم العدو السعودي على استهدافهم بثلاث غارات جوية.

وأفادت المصادر بأن حصيلةٍ الغارات على "خب والشعف" بلغت 9 شهداء بينهم طفلان وامرأة، إضافة إلى 4 جرحى، فيما تواصل فرق الإنقاذ عملها في المواقع المستهدفة.

ويكشف استهداف المنازل في "خب والشعف" استمرار الغارات السعودية في ضرب الأحياء والمنازل المدنية وسكانها، في وقتٍ تتصاعد الخسائر البشرية بين النساء والأطفال نتيجة القصف المتواصل على عددٍ من المحافظات اليمنية.

بالتوازي مع ذلك، شهدت محافظة تعز فصولاً أخرى من المأساة تمثلت في غارات جوية استهدفت طريق "الزربي بمديرية حيفان"، إلى جانب جريمة مروعة تمثلت في إصابة 7 أطفال جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات العدوان زرعته تشكيلات تابعة للسعودية داخل منزل سكني في منطقة "العفيرة" بمديرية "جبل حبشي" قبيل عودة الأهالي، فضلًا عن استشهاد طفل وإصابة والدته نتيجة سقوط قذيفة أطلقت على قرية "المخعاف" بعزلة "الأقروض" في مديرية "المسراخ".

وفي محافظتي صعدة تواصل العدوان السعودي عبر قصفٍ صاروخي ومدفعي مكثف استهدف مديرية "الظاهر" الحدودية، وهجمات لطيران مسيّر وقصف مدفعي متزامن على مديرية "شدا"، فضلًا عن غارة جوية استهدفت مديرية "شبام كوكبان" بمحافظة المحويت وأسفرت عن أضرار بالغة في ممتلكات المواطنين ومنازلهم.



119 غارة جوية خلال 24 ساعة

في غضون ذلك أعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، عن تصعيد جديد للعدوان السعودي بنحو 119 غارة جوية وقصفًا صاروخيًا شنّه العدو على مناطق متفرقة في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح العميد سريع في بيانٍ له اليوم الاثنين، أن الغارات والقصف الصاروخي الذي شنه العدو السعودي استهدف بشكل مباشر الأعيان المدنية والمناطق السكنية في العاصمة صنعاء، إضافة إلى عدد من المحافظات وهي الجوف، تعز، صعدة، مأرب، لحج، البيضاء، وإب، لافتًا إلى أن هذه الاعتداءات أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى في صفوف المدنيين، بينهم نساء وأطفال.

وحول التفاصيل العسكرية للتصعيد، بيّن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية أن "العدوان الجوي نفذته طائرات من طراز "F-15" و"تايفون" أقلعت من قاعدتي "خميس مشيط" و"الطائف" الجويتين، في حين انطلق القصف الصاروخي من منطقتي نجران وجيزان".

واختتم البيان بالإشارة إلى إجمالي الغارات الجوية والضربات الصاروخية التي شنها العدوان السعودي على اليمن منذ بدء موجة التصعيد الأخيرة والتي بلغت 2,177 غارة وضربة صاروخية.

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