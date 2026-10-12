شيع أهالي بلدة ​فرون والضاحية الجنوبية لبيروت بعد ظهر اليوم الاثنين 12 تشرين الأول/أكتوبر 2026، الشهيد المهندس ​حسين علي رمضان​، بمراسم حاشدة أقيمت في روضة جنة الزهراء (ع) - الكفاءات في الضاحية، بمشاركة شخصيات سياسية وعلمائية واجتماعية.

واختتمت مراسم التشييع بإقامة الصلاة على جثمان الشهيد ومواراته في ثرى الروضة المباركة.

وكان الشهيد حسين رمضان ارتقى أمس الأحد شهيدًا جراء إنفجار جسم متفجر من مخلفات العدوان الصهيوني، في بلدته فرون في قضاء النبطية بالجنوب.



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