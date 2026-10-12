أكد المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شكارجي، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية "لن تسمح بتجديد النظام الإقليمي للعدو في غرب آسيا"، مطالبًا دول المنطقة بالتخلي عن مظلة الأمن الأميركية الهشة".

وقال العميد شكارجي في بيان له اليوم الاثنين 12 تشرين الأول/أكتوبر 2026: "لجأت أميركا إلى تهريب الوقود للهروب من المستنقع الذي صنعته بنفسها في غرب آسيا، والذي تغرق فيه يومًا بعد يوم، ولكن السؤال الأهم هو: هل يمكن للقرصنة البحرية وتهريب الوقود أن يمنعا هزيمة أميركا الحتمية؟ كلا!".

أضاف: "لن تُغيّر الحرب الدعائية والأكاذيب المتواصلة للمسؤولين الأميركيين بزعم سيطرتهم على مضيق هرمز الحقائق على أرض الواقع. ولن تُنقذ العمليات النفسية ولا المزاعم الإعلامية واشنطن من عواقب إستراتيجياتها الفاشلة".

وأكد أنه "لا يُمكن إخفاء الهزيمة بالدعاية والحرب النفسية، ولا يُمكن تغيير الحقائق على أرض الواقع بالضجيج". وقال: "إنّ الإهانات الأخيرة التي وجّهها المسؤولون الأميركيون المُتوهمون والحمقى للحضارة والتاريخ والشعب الإيراني ليست مجرد انعكاس ليأسهم، بل تزيد من تصميم الشعب الإيراني الباسل".

أضاف: "لقد أظهرنا مرارًا وتكرارًا قوتنا وإرادتنا لأعدائنا الأميركيين والصهاينة وحلفائهم. واليوم، بفضل استعدادات وقدرات تفوق الماضي، تُدافع القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية بحزم عن المصالح الوطنية وأمن البلاد وجوهر إيران الإسلامية، وستُلحق الهزيمة بالأعداء بهجوم قوي".

وتابع يقول: "يجب على دول المنطقة الخروج من تحت مظلة الأمن الأميركية الهشة.. إن واشنطن عاجزة حتى عن ضمان أمنها في المنطقة، فكيف لها أن تضمن أمن الآخرين؟ إن الاستمرار في الاعتماد على ما يُسمى بالمظلة الأمنية الأميركية لن يكون إلا قبولًا لتكاليف باهظة نتيجة سوء تقدير وقرار خطأ".

وختم العميد شكارجي: "لقد لمست دول المنطقة عدم جدوى ما يُسمى بالمظلة الأمنية الأميركية على أرض الواقع. وقد حان الوقت الآن للتعلم من هذه التجربة، وعدم الانزلاق في مستنقع الهلاك مع ترامب ونتنياهو.. لن نسمح بعودة النظام الإقليمي الذي تطمح إليه أميركا والكيان الصهيوني في غرب آسيا".

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