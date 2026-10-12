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الصحة اليمنية: 385 شهيدًا وجريحًا جراء العدوان السعودي منذ 3 أيلول
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الصحة اليمنية: 385 شهيدًا وجريحًا جراء العدوان السعودي منذ 3 أيلول

2026-10-12 22:41
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أعلنت وزارة الصحة والبيئة اليمنية، أن إجمالي ضحايا العدوان السعودي على اليمن منذ بداية تصعيده في الثالث من أيلول/ سبتمبر الماضي وحتى مساء اليوم 12 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، بلغ 385 شهيدًا وجريحًا معظمهم نساء وأطفال.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان صادر عنها، أن عدد الشهداء بلغ 107 شهداء، فيما بلغ عدد الجرحى 278 جريحًا، موزعين على 13 محافظة، تمثل نسبة النساء والأطفال فيهم أكثر من 60 في المائة.

وأشارت إلى أن النسبة الأكبر من الضحايا كانت في محافظات: تعز، وصعدة، والجوف، مؤكدة أن تصعيد العدو الوحشي يُبرز حجم الكارثة الإنسانية ويؤكد استمرار العدوان في ارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين.

وفي سياق متصل أفادت مصادر محلية مساء اليوم باستشهاد 3 يمنيين أحدهم طفل، وأُصيب 12 آخرون، جراء 3 غارات جوية شنها الطائرات السعودية على مدرسة الزهراء ومركز صحي في قرية القحاف بعزلة بني عامر في مديرية جبل حبشي.

وقالت المصادر، إن "طيران العدو السعودي استهدف بعدة غارات عددًا من مدارس عزل وقرى: الحقل والميدان ووادي بني خولان، في مديرية جبل حبشي، كما استهدف طيران العدو الطريق الرابط بين المديرية ومنطقة التربة.

الكلمات المفتاحية
السعودية اليمن الصحة العدوان الاميركي السعودي على اليمن
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