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القوات المسلحة اليمنية تستهدف مطار الرياض بصاروخ باليستي
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القوات المسلحة اليمنية تستهدف مطار الرياض بصاروخ باليستي

2026-10-12 23:00
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أعلنت القوات المسلحة اليمنية مساء اليوم الاثنين 12 تشرين الأول/أكتوبر 2026، استهداف مطار الرياض بصاروخ باليستي، مؤكدة أنها أصابت المطار بدقة.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع: "بفضل الله وعونه تمكنت قواتنا المسلحة من استهداف مطار خالد الدولي في عاصمة العدو السعودي الرياض مساء اليوم بصاروخ باليستي وكانت الإصابة دقيقة".

وجدد العميد يحيى سريع في بيان له تحذير القوات المسلحة اليمنية لشركات الطيران العالمية كافة، وجميعِ الخبراء والموظفين والعاملين والمسافرينَ من كلِّ دولِ العالمِ من مغبةِ تسييرِ الرحلاتِ باتجاهِ المطاراتِ السعوديةِ فإنها غيرُ آمنةٍ باستثناءِ مطاراتِ وأجواءِ المناطقِ المقدسةِ في مكةَ المكرمةِ والمدينةِ المنورةِ.

وفي سياق متصل أعلن متحدث القوات المسلحة عن تنفيذ عملية استهداف لقاعدة خميس مشيط الجوية بطائرة مُسيّرة، مؤكدًا أن " الإصابة كانت مباشرة بفضل الله".

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اليمن القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع العدوان الاميركي السعودي على اليمن
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