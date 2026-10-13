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فلسطين

وقف إطلاق النار في غزة: أربعة شهداء وتفجير مبانٍ قرب مستشفى كمال عدوان
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فلسطين

وقف إطلاق النار في غزة: أربعة شهداء وتفجير مبانٍ قرب مستشفى كمال عدوان

2026-10-13 07:58
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واصل الجيش "الإسرائيلي" خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في يومه الـ371، ما أسفر عن استشهاد أربعة فلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، فيما أُصيب عدد آخر بجروح في مناطق متفرقة من القطاع.

واستشهد الطفل أسامة أحمد عابد، البالغ أربعة أعوام، متأثراً بإصابته جراء قصف للعدو الصهيوني استهدف مخيم المغازي وسط القطاع قبل نحو ثلاثة أسابيع.

كما استشهد خالد عبد الفتاح جابر متأثراً بجراح أُصيب بها في استهداف شمالي غزة قبل أيام.

وكان جيش العدو "الإسرائيلي" قد استهدف نقطة أمنية في مواصي رفح جنوب القطاع، ما أدى إلى استشهاد صلاح الدين عقل وعز الدين إياد برهوم.

وفي جنوب القطاع، أطلقت آليات جيش الإحتلال "الإسرائيلي" نيرانها شرقي مدينة حمد شمالي خان يونس، فيما أُصيب عدد من المواطنين جراء إطلاق النار بمحاذاة الخط الأصفر في خان يونس ومدينة غزة، وفق مصادر طبية.

وفي شمال القطاع، نفذ جيش العدو، خلال الليل، عملية نسف لمنازل ومبانٍ في محيط مستشفى كمال عدوان ببيت لاهيا.


ومنذ بدء سريان وقف إطلاق النار في العاشر من أكتوبر، بلغ إجمالي عدد الشهداء 1493، إضافة إلى 5299 مصاباً، فيما بلغ عدد الجثامين التي جرى انتشالها 836.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 74,382 شهيداً و175,416 مصاباً.

الكلمات المفتاحية
جيش الاحتلال الاسرائيلي العدوان الصهيوني على غزة وقف إطلاق النار
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