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القوات المسلحة اليمنية تُسقط طائرة استطلاع مسلّحة سعودية في أجواء صعدة
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عربي ودولي

القوات المسلحة اليمنية تُسقط طائرة استطلاع مسلّحة سعودية في أجواء صعدة

2026-10-13 08:07
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أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، إسقاط طائرة استطلاع مسلّحة من طراز "وينغ لونغ 2" تابعة للسعودية، أثناء تنفيذها مهام عدائية في أجواء محافظة صعدة شمالي اليمن.

وقال العميد سريع، في بيان مقتضب، فجر اليوم الثلاثاء 13 تشرين الأول/ أكتوبر، إن القوات المسلحة تمكنت من إسقاط الطائرة باستخدام سلاح مناسب.

الكلمات المفتاحية
القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع العدوان الاميركي السعودي على اليمن
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