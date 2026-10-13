كتب دفنا ليئال وعوفر حداد وعميت سيغل، في موقع "القناة 12 الإسرائيلية"، أن استطلاع المقاعد الذي نشرته القناة مساء أمس الاثنين (12 تشرين الأول 2026)، قبل أسبوعين من انتخابات الكنيست الـ26، قد أظهر تصدّر حزب "يشار" برئاسة غادي آيزنكوت، بحصوله على 23 مقعدًا، وهي النتيجة نفسها التي سجّلها في الاستطلاع السابق، فيما تراجع حزب "الليكود" برئاسة بنيامين نتنياهو إلى 20 مقعدًا.

بحسب الاستطلاع، يحافظ حزب "معًا" برئاسة نفتالي بينيت على 13 مقعدًا، فيما يحصل حزبا "الديمقراطيون" برئاسة يائير غولان و"إسرائيل بيتنا" برئاسة أفيغدور ليبرمان على 9 مقاعد، لكل منهما.

هذا؛ وتحصل القائمة المشتركة برئاسة يوسف جبارين على 8 مقاعد، وهو العدد نفسه الذي يسجّله حزبا "شاس" برئاسة أرييه درعي و"قوة يهودية" برئاسة إيتمار بن غفير، مع تعزيز الحزبين قوتهما. في المقابل، يتراجع حزب "يهدوت هتوراه" برئاسة يعقوب آشر إلى 7 مقاعد.

في أسفل القائمة، تحافظ قائمة "الصهيونية الدينية" برئاسة بتسلئيل سموتريتش على 6 مقاعد، فيما تحصل القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس على 5 مقاعد. كذلك تحافظ قائمة الاحتياطيين والاقتصادية الجديدة برئاسة يوعاز هندل ويرون زليخا على 4 مقاعد.

"عمخا يسرائيل" دون نسبة الحسم

كما يُظهر الاستطلاع بقاء حزب "عمخا يسرائيل" برئاسة عوفر فينتر دون نسبة الحسم، للمرة الثانية على التوالي، مسجّلًا 1.8%. كذلك حصل حزب "أزرق أبيض" برئاسة بني غانتس على 0.9%، وحزب "نوعام" برئاسة آفي معوز على 0.5%، وحزب "الجمهور الحريدي" برئاسة موتي لايتنر على 0.1%.

خريطة الكتل: المعارضة تتقدّم بـ67 مقعدًا

على مستوى الكتل، لم تتغير الخريطة العامة، على الرغم من حصول تغييرات داخلها، لا سيما في كتلة الائتلاف. بحسب الاستطلاع، تحصل الكتلة المعارضة لنتنياهو على 67 مقعدًا، منها 54 للأحزاب الصهيونية و13 للأحزاب العربية، مقابل 49 مقعدًا للائتلاف، فيما تحصل قائمة هندل وزليخا، والمصنّفة ضمن "الكتلة الثالثة"، على 4 مقاعد.

المترددون.. نحو 8% لم يحسموا خياراتهم

تبلغ نسبة المترددين، والذين لم يقرروا لمن سيصوّتون في انتخابات الكنيست الـ26، المقررة بعد أسبوعين، نحو 8% إجمالًا. يتوزّع هؤلاء بين 1.8% من المترددين بين أحزاب كتلة نتنياهو، و2.6% بين أحزاب كتلة المعارضة، و0.2% بين أحزاب من الكتلتين، إضافة إلى 0.4% بين الأحزاب العربية. فيما لا يعرف 3.1% لمن سيصوّتون أو لمّا يحسموا قرارهم بعد.

آيزنكوت يوسّع الفارق مع نتنياهو في الملاءمة لرئاسة الحكومة

في ما يتعلق بالملاءمة لمنصب رئيس الحكومة، أظهر الاستطلاع تقدّم غادي آيزنكوت على نتنياهو. إذ حصل آيزنكوت على 45% مقابل 35% لنتنياهو، ليتّسع الفارق بينهما إلى 10 نقاط مئوية، بعدما كان 3 نقاط في الاستطلاع السابق. وأجاب 15% بأن أيًّا منهما لا يناسب المنصب، فيما قال 5% إنهم لا يعرفون.

في المقارنة بين نفتالي بينيت ونتنياهو، تقدّم بينيت بنسبة 37% مقابل 36% لنتنياهو. ورأى 21% أن أيًّا منهما لا يناسب المنصب، فيما أجاب 6% بأنهم لا يعرفون.ويأتي ذلك بعدما أظهر الاستطلاع السابق تقدّم نتنياهو على بينيت بفارق 4 نقاط مئوية.

أما في المقارنة بين نتنياهو وليبرمان، فتقدّم نتنياهو بنسبة 35% مقابل 27% لليبرمان، فيما رأى 26% أن أيًّا منهما لا يناسب المنصب، وأجاب 5% بأنهم لا يعرفون. بلغ الفارق بينهما 8 نقاط مئوية، بعدما كان 17 نقطة لمصلحة نتنياهو في الاستطلاع السابق.

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