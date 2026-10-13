اهتمت الصحف الإيرانية، اليوم الثلاثاء (13 تشرين الأول 2026)، بتحليل الأوضاع الحساسة في النقاش السياسي الجاري في إيران والعالم، لا سيما تصاعد النقاش في تغيير العقيدة النووية الإيرانية والاتجاه لتشكيل ردع جديد مقابل الهجمات العدوانية الأميركية- الصهيونية. كما اهتمت الصحف برصد أوضاع سوق البورصة والاهتمام بتصريح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء محسن رضائي بإنشاء مجلس حرب اقتصادي، في ظل توقعات باستمرار الحرب سنوات.

على إيران صناعة القنبلة

في هذا السياق، كتبت صحيفة وطن أمروز: "شكّلت حرب النظام الإرهابي الأميركي ضد إيران، تحديًا كبيرًا للعديد من المسلّمات الراسخة في الفكر الاستراتيجي العالمي، بل وحطّمتها. على مدى عقود، ساد الاعتقاد بأن امتلاك أكبر جيش في العالم وامتلاك تقنيات عسكرية متطورة وشبكة واسعة من القواعد العسكرية، كفيلٌ بضمان انتصار الولايات المتحدة في أي معركة، إلا أن تجربة الحرب الأخيرة أثبتت أن هذا الافتراض لم يعد صحيحًا. على الرغم من تفوّقها الكمّي والنوعي الواضح في مجال المعدات العسكرية والميزانية، لم تتمكن الولايات المتحدة من تحقيق أهدافها الرئيسة، وبعد هزيمتها أمام إيران ميدانيًا، وجدت نفسها عالقة في مأزق استراتيجي مستمر منذ أكثر من سبعة أشهر".

أضافت الصحيفة: "من بين أسس العقيدة العسكرية الأميركية منذ الحرب العالمية الثانية، إنشاء شبكة من القواعد العسكرية في المناطق الحساسة من العالم والحفاظ عليها. كان من المفترض أن توفر هذه القواعد الردع، وأن تُمكّن من الاستجابة السريعة. لكن أظهرت هجمات إيران الصاروخية وهجمات الطائرات المسيّرة على هذه القواعد في الخليج وخارجه مدى هشاشة هذه العقيدة أمام الحرب غير المتكافئة. إذ تضررت العديد من هذه القواعد بشدة أو أصبحت غير صالحة للعمل، فاضطر البنتاغون إلى سحب جزء كبير من أصوله العسكرية من المنطقة، ما قوّض فعليًا أحد أركان الاستراتيجية العسكرية الأميركية".

بحسب الصحيفة، فقد خلصت الدول العربية المضيفة لهذه القواعد إلى أن الوجود العسكري الأميركي لا يوفر لها بالضرورة الأمن. إذ إن استضافة المعدات والقوات الأميركية لم تحمها من الأذى فحسب، بل عرّضتها في بعض الحالات لمخاطر أكبر، وقد قوّضت هذه التجربة الثقة التقليدية في المظلة الأمنية الأميركية عند بعض الشركاء الإقليميين. علاوة على ذلك، أظهرت الحرب الأخيرة أن عصر الحرب التقليدية قد ولّى؛ فمن الاعتماد على الحرب غير المتكافئة، والتي تجمع بين الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والسيطرة على مضيق هرمز، كشفت إيران نقاط ضعف الجيش الأميركي الهيكلية والاستراتيجية المارق أمام العالم أجمع. حتى إن أسطورة مناعة بعض الأسلحة الأميركية المتطورة أصبحت موضع تساؤل؛ فقد كان اعتراض أنظمة الدفاع الإيرانية لطائرة إف-35 المقاتلة أحد رموز هذا التطور.

هذا، وتابعت: "في الوقت نفسه، يكمن تأثير الحرب الأميركية والصهيونية ضد إيران على المفاهيم النووية في مجال حسابات الحرب. على الرغم من أن ردود إيران القوية على هجمات المعتدين أظهرت بوضوح أن الردع النووي الأميركي والصهيوني قد تضرر بشدة، على الأقل في مواجهة إيران، إلا أن معظم المحللين والخبراء الدوليين يعتقدون أن أحد أكبر أخطاء ترامب في مهاجمة إيران كان في مجال الردع النووي. يقول هؤلاء الخبراء إنه من المنطقي أن تعيد إيران النظر في عقيدتها النووية. إذ منذ بداية الحرب الأميركية ضد إيران، خلص العديد من المحللين والخبراء ومراكز الأبحاث ووسائل الإعلام في العالم، ومنها مصادر أميركية وصهيونية، إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية يجب أن تسلك مسار امتلاك قنبلة ذرية من أجل بناء رادع أقوى ضد أي هجمات مستقبلية محتملة. أهم الأسباب التي يستشهد بها المحللون أن الولايات المتحدة نفسها، من خلال سلوكها وقراراتها، دفعت إيران نحو تبني المنطق النووي".

كما لفتت "وطن أمروز" إلى أن الخبير النووي البارز وأستاذ جامعة هارفارد ماثيو بان قد أكد، في تحليل مفصل نُشر بعد اندلاع الحرب، أن هذه الحرب زادت من تصميم إيران على تحقيق الردع النووي. ذكر أنه على الرغم من الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمنشآت النووية الإيرانية جراء الهجمات الأميركية، في حرب الأيام الاثني عشر والحرب الأخيرة، إلا أن المعرفة المادية والتقنية لا تزال متوفرة، وأن دافع إيران لبناء أسلحة نووية قد ازداد أكثر من أي وقت مضى. وخلص أستاذ الجامعة الأميركي إلى أن الحرب لم تُقلل فقط من احتمالية حصول إيران على أسلحة نووية، بل زادتها على مدى عقد من الزمان.

كما رأى أستاذ العلوم السياسية في جامعة شيكاغو، وهو أحد أبرز منظري الواقعية العدوانية، أن الحرب ضد إيران أكبر خطأ استراتيجي في التاريخ الأميركي، وذلك في تحليل بعنوان "أم الأخطاء الاستراتيجية"، على ما تورد الصحيفة، في قائمته التي تضم 11 سببًا لهذا التقويم، أشار البروفيسور جون ميرشايمر تحديدًا إلى التداعيات النووية للحرب، فكتب أن الولايات المتحدة لم تفشل فقط في تحقيق أي من أهدافها الرئيسة، بما في ذلك إسقاط الجمهورية الإسلامية وإنهاء تخصيب اليورانيوم وإنهاء القدرة الصاروخيةووقف دعم جماعات المقاومة، بل إنها عززت في الواقع موقع إيران الاستراتيجي في المنطقة. كما أكد أن فرص التوصل إلى أي اتفاق نووي مع إيران قد تلاشت تقريبًا، وأنه بدلًا من ذلك، ثمة "احتمال معقول" بأن تمتلك إيران أسلحة نووية.

وفقًا للصحيفة، فقد تناول معهد تشاتام هاوس، والذي يُعد حاليًا أحد أكثر ثلاثة مراكز فكرية تأثيرًا في العالم في مجال التحليل الاستراتيجي، التداعيات الأوسع للحرب الأميركية على إيران على نظام عدم الانتشار النووي في تحليل نُشر في أبريل/نيسان. كتب مركز الأبحاث أن الحرب على إيران تبعث برسالة خطيرة إلى العالم: فالأسلحة النووية تشكل رادعًا لا تستطيع القدرات التقليدية توفيره. أشار مركز تشاتام هاوس إلى تجارب العراق وليبيا وأوكرانيا، والتي استُهدفت بهجمات عسكرية أميركية وروسية بعد تخليها عن برامجها النووية أو تسليم أسلحتها النووية، بينما ظلت كوريا الشمالية، على الرغم من تطويرها أسلحة نووية، بمنأى عن الهجمات الأميركية المباشرة وحتى عن خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب التهديدي.

تابعت الصحيفة: "كما ناقش راز زيميت مدير برنامج إيران، في المعهد الصهيوني للدراسات الأمنية، في تقرير مفصل بعنوان "من عتبة النووي إلى الأسلحة النووية؟ إعادة النظر في العقيدة النووية الإيرانية"، ونُشر في أواخر أغسطس/آب، القضية التي سعت الجمهورية الإسلامية لعقود إلى تجنب تطوير أسلحة نووية فعليًا مع امتلاكها قدرات نووية، انطلاقًا من مبدأ أن هذه القدرة تُحقق الردع من دون تعريض إيران لتكاليف امتلاك سلاح نووي"، مردفةً: "يعتقد بعض المراقبين الأجانب أنه لو امتلكت إيران سلاحًا نوويًا، في وقتٍ سابق، لكان تعامل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني معها مختلفًا تمامًا عما نشهده اليوم. من الواضح أن امتلاك سلاح نووي لا يُحقق ردعًا كاملًا بنسبة 100%، كما لا يُمكن لأي سلاح أن يضمن ذلك، لكن لا بد من الإقرار بأن وجوده يُؤثر بشكلٍ كبير في حسابات العدو. بناءً على ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، واللذين بدءا الحرب الأخيرة بأهدافٍ طموحة، ومنها إسقاط الجمهورية الإسلامية وتقسيم إيران، كانا سيتخذان نهجًا أكثر حذرًا لو واجها تهديدًا بردٍ نووي، ويُحددان أهدافهما بشكلٍ أدق، وربما يتجنبان أعمالًا محفوفة بالمخاطر، ومنها اغتيال قائد الثورة الإسلامية. وتُظهر تجربة كوريا الشمالية والهند وباكستان، وحتى روسيا في الحرب الأوكرانية، أن الأسلحة النووية ترفع على الأقل عتبة الصراع وتُضاعف تكلفة أي عمل عسكري.

كذلك رأت الصحيفة أن استعراض آراء كبار الخبراء، في الساحة الدولية، يُظهر بوضوح اعتقادهم بأن هجوم الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على إيران واستمرار تهديدهما لها، سيؤدي حتمًا إلى تطوير إيران لسلاح نووي. يتحدث هؤلاء المحللون عن ضرورة تغيير إيران لعقيدة برنامجها النووي، وتطويرها لأسلحة نووية، في حين يسعى مسؤولون أمريكيون وصهاينة رفيعو المستوى، بعد الحرب المفروضة التي استمرت أربعين يومًا، في جهد منسق، لإقناع أوروبا بالمشاركة في الحرب ضد إيران، واصفين إياها بالحرب الحضارية القديمة. تُظهر تصريحات ماركو روبيو الأخيرة في اليونان بوضوح أن البيت الأبيض، بتبنيه فكرة الحرب الحضارية ضد إيران، يمهد الطريق لارتكاب جرائم جديدة ضد الشعب الإيراني. بالمثل، هدد ترامب نفسه إيران بتدمير الحضارة في مناسبات عديدة خلال الحرب. في مثل هذه الظروف، حيث يقوم العدو بوضع الأسس الأيديولوجية لهجوم جديد على إيران ويرتكب المزيد من الجرائم ضد الشعب الإيراني، فإن ضرورة تغيير العقيدة النووية الإيرانية واستكمال الردع هي حقيقة لا يراها خبراء العالم في الساحة الدولية خيارًا، بل ضرورة حتمية لإيران.

تأثير ديناميكيات سوق الطاقة العالمية في المعادلات السياسية

من جانبها، ذكرت صحيفة مردم سالاري: "تضع الحروب، بحكم طبيعتها، الأطراف المتحاربة في مواقف محددة يصعب تصورها في سياق ما قبل الحرب. تُعدّ تحالفات الحرب العالمية الثانية أبرز مثال على خيار غير متوقع. بعد انتصار البلاشفة وحكم الماركسية اللينينية في روسيا، ساد الاعتقاد بأن العالم سيشهد من الآن فصاعدًا صراعًا لا نهاية له بين معسكري الرأسمالية والاشتراكية. مع أن هذا الصراع ظلّ محتدمًا قبل الحرب العالمية الثانية وبعدها، إلا أنه خلالها، ومع وصول النازية والفاشية إلى السلطة في ألمانيا وإيطاليا، اضطرت الاشتراكية والرأسمالية إلى التوحد للقتال جنبًا إلى جنب ضد دول المحور. لقد أدّى حدث الحرب العالمية الثانية وتحالف العالم الحر والاشتراكية إلى خلق ضرورات نابعة من قيود وحقائق لا مفر منها، وفي بعض الحالات، وسّعت الفجوة بين النظرية في زمن السلم والتطبيق في زمن الحرب إلى حدٍّ لا يُصدق.

وقالت الصحيفة: "تُعيد حربان إقليميتان، إحداهما في جنوب غرب آسيا (الشرق الأوسط) والأخرى في أوروبا، إنتاج ديناميكيات سياسية لم تكن متوقعة من قبل، فالرئيس الأميركي دونالد ترامب، والذي يواجه ضغوطًا بسبب ارتفاع أسعار النفط قبيل انتخابات التجديد النصفي الشهر المقبل، بينما يدعم أوكرانيا ويسلحها من حيث المبدأ ضد روسيا، اتهم الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي بشن هجمات على البنية التحتية الروسية لتكرير النفط، ما تسبب في نقص المنتجات النفطية في السوق العالمية ورفع أسعارها للمستهلكين الأمريكيين، وربما الإضرار بالجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي. بل إنه ذهب إلى حد الدعوة إلى انتخاب رئيس جديد لأوكرانيا".

تابعت الصحيفة: "من جهة أخرى، ودليل آخر على ديناميكيات الحروب غير المتوقعة، ومع اختلاف أوكرانيا وإيران في كل شيء تقريبًا، فإن تحركات أوكرانيا في مهاجمة البنية التحتية الروسية لتكرير النفط تتماشى والهدف نفسه الذي تسعى إليه إيران: إحداث نقص في المنتجات المكررة في العالم ورفع أسعارها والضغط على ترامب والجمهوريين قبيل انتخابات التجديد النصفي في تشرين الثاني/نوفمبر. بمعنى آخر، على الرغم من مواجهتهما على الساحة الدولية، تسعى إيران وأوكرانيا، طوعًا أو كرهًا، إلى تحقيق الهدف نفسه: الأولى بفرض قيود في مضيق هرمز، والثانية بمهاجمة منشآت التكرير الروسية".

من جهة أخرى، توصلت روسيا والولايات المتحدة، واللتان تتبنيان مواقف متضاربة بشأن الصراع الأوكراني، إلى اتفاق بشأن زيادة إمدادات الديزل من موسكو، ما قد يخفف من ضغط الأسعار على الجمهوريين قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي. يعني هذا الاتفاق أيضًا أن الولايات المتحدة، في المقابل، تُخفف الضغط عن روسيا من أوروبا، والتي تدعم قواها الكبرى أوكرانيا، ما يمنح روسيا مصداقية، ويحميها إلى حد ما من الهجمات الأوكرانية على شرايين الاقتصاد الروسي الحيوية. في المقابل، يُخفف اتفاق روسيا مع الولايات المتحدة بشأن إمدادات الديزل من ضغط إيران على دونالد ترامب والجمهوريين برفع أسعار النفط والمنتجات النفطية، بل وقد يُؤثر في نتيجة الانتخابات، ويُغير قواعد اللعبة.

وفقًا للصحيفة، النتيجة هي أن روسيا، والتي يُشار إليها في الغالب بأنها صديقة إيران، تُقلّص نفوذ إيران على أسعار النفط الخام ومشتقاته في السوق العالمية، ومنها الولايات المتحدة، وذلك بالموافقة على زيادة إمدادات الديزل إلى الأسواق العالمية. في ظل هذه الظروف، إذا أرادت إيران إبقاء دونالد ترامب تحت الضغط برفع أسعار النفط ومشتقاته، فسيتعين عليها تشديد القيود على مضيق هرمز وتدفق صادرات النفط من المنطقة. ما ذُكر آنفًا يُشير إلى أهمية الطاقة وقدرتها على إحداث تغييرات في المعادلات السياسية العالمية. وشددت الصحيفة على أن أهمية أمن الطاقة تُجبر حتى الدول الكبرى على إعادة النظر في قراراتها السياسية، والتي تعتمد إلى حد كبير على المصالح الوطنية والفئوية، فمن المرجح أن تُسفر التوترات الحالية في الشرق الأوسط وأوروبا، والتي تقع على عاتق اللاعبين الرئيسيين في سوق الطاقة العالمية، عن المزيد من المفاجآت السياسية.

مجلس الحرب الاقتصادية: ترتيبات جديدة ضد العدو

بدورها، أشارت صحيفة كيهان إلى أن البلاد تعيش حربًا منذ حرب الأيام الاثني عشر، وقد احتاجت ولا تزال تحتاج إلى سياسات وبرامج اقتصادية ملائمة لظروف الحرب. والآن، مع انقضاء مهلة الأسبوعين المحددة لانهيار الاقتصاد الإيراني أمس، أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي عن ترتيب إيران الاقتصادي الجديد استجابةً للحرب الاقتصادية. كذلك، قالت إن البلاد بحاجة إلى سياسات وبرامج اقتصادية ملائمة لظروف الحرب. لقد برزت الحاجة إلى قاعدة اقتصادية بعد حرب الأيام الاثني عشر، ولكن هذه الحاجة لم تُلبَّ حتى الآن. ومن نتائج عدم تلبية هذه الحاجة اتخاذ قرارات غير منسقة وعدم كفاءة في الإنتاج والاستيراد والتصدير، مما أدى إلى نقص في العملات الأجنبية والخطوة الكارثية المتمثلة في إلغاء العملة التفضيلية بين الحربين. كما أن استمرار بعض السياسات أدى إلى نقص وارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات والأدوية، وغيرها.

كما رأت الصحيفة أنه يجب على الدولة صياغة سياسات وتنفيذ برامج مناسبة لظروف الحرب في المجال الاقتصادي. لتحقيق ذلك، لا بد من الجدية في إعادة عملة التصدير، وإقالة المديرين غير الأكفاء والمتحيزين، والتعامل باستمرار مع الفاسدين والمحتكرين والمستغلين للأسعار. في غضون ذلك، تبعث تصريحات محسن رضائي، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، حول إمكانية تشكيل "مجلس حرب اقتصادي"، بصيص أمل في تخفيف حدة المشكلات. إذ أظهرت هذه التصريحات فهم المسؤولين للوضع الاقتصادي الراهن في البلاد، وتنسيقهم بين مختلف الأجهزة، مما ساهم بشكل ملحوظ في تخفيف معاناة المواطنين، فضلًا عن مشكلات المنتجين والناشطين الاقتصاديين. وتأتي تصريحات رضائي في وقتٍ تزامن مع انتهاء مهلة وعد وزير الخزانة الأميركي سكوت باسنيت بانهيار الاقتصاد الإيراني، بعد وعد ترامب بهزيمة طهران عسكريًا في غضون أيام.

في معرض حديثه عن إمكانية تشكيل هذا المجلس، أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي أن إيران ستُظهر لترامب المعنى الحقيقي للحرب الاقتصادية. وكانت وسائل الإعلام والخبراء وبعض المسؤولين من مختلف الأوساط، قد أكدوا مرارًا وتكرارًا على ضرورة إنشاء مقر اقتصادي.

بحسب الصحيفة، يأتي هذا في الوقت الذي يسعى فيه العدو، المهزوم عسكريًا، بكل ما أوتي من قوة لتحقيق أهدافه المعادية لإيران في المجال الاقتصادي, إذ يرى خبراء ومسؤولون من مختلف الأطياف الاقتصادية والسياسية ضرورة التدخل الفعال في السوق عبر إنشاء مقر أو مجلس للحرب الاقتصادية، وإيلاء مزيد من الاهتمام للإنتاج وزيادة السلع الخاضعة لأسعار صرف تفضيلية، ورفع قيمة بوالص الشحن. يعتقد بعض الخبراء، من مختلف الأطياف الاقتصادية والسياسية، أن الحرب في العالم والمنطقة وإيران قد تستمر حتى نهاية العام 2030، لذا، يجب أن تكون البلاد في تأهب عسكري ومدني كامل على الأقل حتى ذلك الحين. وهذا ما يُثير يأس العدو من الضغوط الاقتصادية التي تُمارس على البلاد.

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