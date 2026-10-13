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"إسرائيل هيوم": من دون تحقيق واستخلاص العبر.. بدأ العدّ التنازلي للكارثة المقبلة

2026-10-13 11:09
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كتب العميد في الاحتياط تسفيكا حاييموفيتش، وهو القائد السابق لتشكيل "الدفاع" الجوي والمستشار الاستراتيجي حاليًا، في صحيفة "إسرائيل هيوم الإسرائيلية"، أن أحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر أظهرت أن الشعور بـ"الأمن"، حتى عندما يستند إلى أنظمة متطورة وقوة عسكرية كبيرة، لا يمكن أن يكون بديلًا عن الاستعداد واليقظة والفحص المستمر للواقع.

تابع حاييموفيتش: "لا يقتصر "الأمن القومي" على قوة الجيش فحسب، يشمل أيضًا مناعة "المجتمع" وثقة "الجمهور" (المستوطنين) بمؤسسات "الدولة" (الكيان)، وقدرة أجهزة الطوارئ على العمل في أوقات الأزمات وإمكانية التعافي وإعادة التأهيل".

كما أضاف: "شكّلت أحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر نقطة تحوّل صادمة لمواطني "إسرائيل" (مستوطني). إلى جانب الثمن الباهظ الذي خلّفته، زعزعت هذه الأحداث الافتراضات الأساسية التي استند إليها مفهوم "الأمن" في "الدولة" (الكيان). كما أظهرت أن التكنولوجيا المتقدمة وأنظمة الأسلحة التي تتجاوز كل تصوّر، ووسائل جمع المعلومات الاستخبارية والقدرة على إحباط التهديدات على مستوى غرفة في مبنى سكني، لا تشكّل ضمانة للأمن، ولا يمكن أن تكون بديلًا عن حسن التقدير واليقظة والاستعداد السليم والفهم المتبصّر لنوايا العدو، فضلًا عن معالجة المعلومات ذات الصلة على نحو صحيح وفي الوقت المناسب، وسط تدفّق لا ينتهي من المعلومات. لقد تصدّع شيء ما قبل ثلاث سنوات، ولم يلتئم تمامًا حتى الآن".

هذا؛ وأردف حاييموفيتش: "تشكّل حادثة محاولة "اختطاف" الطائرة في رحلة من دبي إلى "إسرائيل" محطة أخرى في سلسلة الأحداث التي بدأت منذ السبت الأسود، وتكشف أزمة ثقة وانتهاك العقد غير المكتوب بين الدولة و"مواطنيها"، وثمة حاجة إلى إعادة هيكلة شاملة لاستعادة الثقة و"الأمن" وضمان أن الأحداث قد دُرست، وأن العبر قد استُخلصت، وأن الاستنتاجات قد نُفّذت، وأن مثل هذه الحالات لن تتكرر. في غياب لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وعدم إجراء فحص أو تحقيق جاد في حادثة "فلاي دبي"، بدأ بالفعل العدّ التنازلي للحادثة المقبلة وللإهمال المقبل".

كما قال حاييموفيتش: "لكي تُستخلص العبر، لا بد من شجاعة قيادية لكشف أوجه الإخفاق وشجاعة لا تقل عنها؛ لمعالجتها وإحداث التغيير والتأكد من عدم تكرارها. كما أن ثمة حاجة إلى آلية لتنفيذ التحقيقات والمراجعات ومراقبتها وإلى تنسيق عمل الهيئات الحكومية وتحديد واضح للصلاحيات والمسؤوليات".

كما أشار الكاتب إلى أن كثيرين يتحدثون عن الواقع المتغيّر، فيما يتحدث عدد قليل عن ضرورة التغيير، ويُقدم عدد أقل على إحداث تغييرات، بينما ينجح عدد أقل بكثير في تحقيقها. يخلص العميد في الاحتياط إلى أن "إسرائيل" تحتاج اليوم إلى أشخاص يمتلكون الشجاعة لإحداث التغيير والتغيّر.

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني طوفان الأقصى 7 أكتوبر
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