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"فايننشال تايمز": أسعار الغاز الأوروبي تقفز 170% بفعل الحرب على إيران

2026-10-13 16:04
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كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية عن تسجيل أسعار الغاز القياسية الأوروبية، اليوم الثلاثاء 13 تشرين الأول/أكتوبر 2026، مستويات قياسية جديدة هي الأعلى منذ بدء الحرب الأميركية- "الإسرائيلية" على إيران في أواخر شباط/فبراير الماضي.

وجاء هذا الارتفاع متأثرًا بالخلاف بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والأوكراني فولوديمير زيلنسكي بشأن الديزل الروسي، ما أدّى إلى عدم استقرار الأسواق بالتزامن مع توقعات بطقس أكثر برودة في أوروبا الوسطى خلال الأسبوعين المقبلين.

وسجلت العقود الآجلة للغاز الهولندي (TTF) 86.50 يورو لكل ميغاواط/ساعة، بارتفاع لليوم السادس على التوالي، محققة زيادة بنسبة 170% مقارنة بمستواها عشية الحرب (حين بلغت 32 يورو)، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ تداعيات الحرب الروسية- الأطلسية في أوكرانيا عام 2022.

وأوضح أولي هانسن؛ رئيس إستراتيجية السلع في "ساكسو بنك"، أن انخفاض مستويات تخزين الغاز في بداية موسم الطلب الشتوي جعل أوروبا عرضة لارتفاع حاد في الأسعار، مشيرًا إلى أن "انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة كان كافيًا لرفع الأسعار، ما يسلط الضوء على صعوبة فصل الشتاء المقبل".

يُذكر أن نسبة امتلاء مرافق تخزين الغاز الأوروبية تبلغ حاليًا أقل من 74%، وهو مستوى أدنى بكثير من المستويات الطبيعية البالغة نحو 90% في مثل هذا الوقت من العام، وذلك مع الانطلاق الرسمي لموسم التدفئة في الأول من تشرين الأول/أكتوبر.

ومن المتوقع أن تؤدي درجات الحرارة المنخفضة عن المعتاد في وسط أوروبا إلى زيادة الطلب على الغاز لتدفئة المنازل، بالتزامن مع انخفاض متوقع في سرعة الرياح، ما سيعطل ويسهم في تقليل إنتاج الطاقة الكهربائية المتولدة من توربينات الرياح.

الكلمات المفتاحية
أوروبا العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
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