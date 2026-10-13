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بروتوكول تعاون مشترك بين الأكاديمية اللبنانية للمهارات والفنون ومعاهد أمجاد الجامعية

2026-10-13 16:30
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برعاية وحضور رئيس جمعية كشافة الإمام المهدي (عج)، الشيخ نزيه فياض، جرى توقيع بروتوكول تعاون وتفاهم مشترك بين الأكاديمية اللبنانية للمهارات والفنون، ممثّلةً بمديرها العام الأستاذ علي الهق، ومعاهد أمجاد الجامعية، ممثّلةً بمديرها العام الدكتور حسن محمد أحمد، وذلك في مقر الأكاديمية في بيروت، بحضور ممثلين عن الإدارتين العامتين للمؤسستين.

ويهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والتدريبي، وتبادل الخبرات والاستفادة من المرافق والتجهيزات، وتنظيم الدورات والورش والأنشطة العلمية المشتركة، إلى جانب توفير فرص وتسهيلات تعليمية وتدريبية للشباب والطلاب.

وتخلّل اللقاء استعراض بنود البروتوكول وآفاق التعاون المستقبلي، أعقبه توقيع النسخ النهائية وتبادلها، والتقاط الصور التذكارية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توسيع شبكة الشراكات المؤسسية وتكامل الإمكانات والخبرات، بما يسهم في تطوير القدرات الشبابية وتعزيز فرص التعليم والتأهيل المهني والتقني.
 

الكلمات المفتاحية
لبنان الفنون الثقافة
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