في أجواء رياضية واجتماعية مميّزة، شهد ملعب سيروب شرق صيدا لقاءً رياضيًا وديًا جمع أبناء المنطقة، وذلك احياء للذكرى السنوية الثانية لاستشهاد المجاهد على طريق القدس علي يونس نجم، ابن منطقة سيروب، في مبادرة حملت معاني الوفاء والمحبة والانتماء.

وجرى خلال النشاط تقسيم أبناء المنطقة إلى ثلاثة فرق، خاضت مباريات ودية وسط أجواء من الحماس والروح الرياضية، بإدارة وتنظيم شباب المنطقة ونادي شباب سيروب، وبحضور لافت من الأهالي والشباب.

وشهد اللقاء حضور عدد من الشخصيات الدينية والاجتماعية والرياضية، أبرزهم: الشيخ زيد ضاهر، مسؤول قطاع صيدا في حزب الله، الشيخ حسام العيلاني، إمام مسجد الغفران في سيروب، الشيخ حسين قاسم إمام مسجد الأحمد في سيروب، الأخ عمار حوران مسؤول العلاقات في حركة الجهاد الإسلامي في صيدا، الأخ سمير ناصر مسؤول التعبئة الرياضية لحزب الله في قطاع صيدا والأخ علي الزينو مسؤول شعبه عين الحلوة في الحزب.

كذلك، حضر اللقاء عائلة الشهيد علي يونس نجم في مشهد مؤثر جسّد عمق الوفاء والمحبة للشهيد وعائلته، إلى جانب عدد من فعاليات وأهالي المنطقة.

وشكّل اللقاء مناسبة لتعزيز التواصل بين أبناء سيروب من مختلف الأعمار، والتأكيد على أهمية التعاون بين الكبار والشباب، واستمرار الأنشطة الرياضية والاجتماعية التي تحتضن الأطفال والناشئين، وتنمّي مواهبهم، وتسهم في إبعادهم عن الآفات الاجتماعية.

وفي ختام اللقاء، جرى تسليم الكأس إلى أهل الشهيد علي يونس نجم، تكريمًا لذكراه وتأكيدًا على أن الشهيد قدّم روحه فداءً لفلسطين، وأن تضحياته ستبقى عنوانًا للعطاء والوفاء والانتماء.

كذلك، شكر نادي شباب سيروب في بيان جميع الشخصيات والفعاليات والأهالي والشباب الذين ساهموا في إنجاح هذا اللقاء، مؤكدًا مواصلة العمل لإقامة المزيد من الأنشطة التي تجمع أبناء سيروب وتعزّز روح المحبة والتعاون بينهم.

وختم النادي: "رحم الله الشهيد علي يونس نجم الذي قدّم روحه فداءً لفلسطين، وجعل هذا اللقاء عربون محبة ووفاء لذكراه وتضحياته.. سيروب بيتنا الكبير… بأهلها نكبر، وبشبابها نفتخر، وبالمحبة نبقى مجتمعين".

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