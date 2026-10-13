أكد وزراء من دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والدول المشاركة من خارجها أن تكاليف الشحن والتأمين ارتفعت إلى مستويات غير مسبوقة تجاوزت ثلث قيمة السلعة الأولية المنقولة، ما أعاق انسيابية نقل ⁠النفط الخام ومشتقاته.

وقال الوزراء، الذين اجتمعوا على هامش الاجتماع الوزاري لمنتدى الطاقة الدولي ومؤتمر البترول العالمي في الرياض، في «إعلان التعاون»، أن انقطاعات إمدادات الطاقة زادت من الضغوط التضخمية على الاقتصاد العالمي.

ووفق بيان نشر على الموقع الإلكتروني ⁠لمنظمة أوبك، أكد الوزراء على أهمية حماية الممرات البحرية الدولية، وشددوا على أن ارتفاع التكاليف يزيد من ⁠العبء على الدول المنتجة وكذلك المستهلكة ويطيل أمده، ويلقي بظلاله على النمو الاقتصادي ⁠العالمي.

وأعلنوا أنهم سيواصلون مراقبة الوضع والتواصل مع الحكومات والجهات ⁠المعنية في القطاع والمنظمات الدولية بهدف تحسين ظروف الشحن العالمي.

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