أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران عن تفكيك خلية إرهابية متورطة بعملية خطف في محافظة سيستان وبلوشستان، وتحييد أفرادها، وتحرير المختطف.

وأصدر مقر القدس التابع للقوات البرية في حرس الثورة الإسلامية، بيانًا اليوم الثلاثاء 13 تشرين الأول/أكتوبر 2026، أن منتسبيه "تمكّنوا، بفضل الإشراف الاستخباراتي الدقيق، من تحديد موقع خلية كانت قد اختطفت أمس أحد المهندسين العاملين في مشاريع عمرانية غرب زاهدان (مركز محافظة سيستان وبلوشستان)، وتمكّنوا من تفكيكها وذلك في عملية مباغتة".

وأضاف البيان: "إن 5 من المتورطين في عملية الخطف قُتلوا خلال العملية، فيما تم تحرير الرهينة من قبضتهم"؛ مبينًا أن الخلية أقدمت على اختطاف المهندس بالتعاون مع جماعات إرهابية، وكانت تعتزم نقله إلى إحدى الدول المجاورة.

وأشار البيان إلى ارتقاء أحد منتسبي قوات الأمن شهيدًا خلال الاشتباكات مع الخلية الإرهابية، مؤكدًا أن المواجهات مع العناصر المتبقية من الخلية مستمرة، وأن مزيدًا من التفاصيل سيُعلن عنها لاحقًا.

وأكد مقر القدس في بيانه "أن المساس بأمن المواطنين في محافظة سيستان وبلوشستان خط أحمر"، لافتًا إلى أن المجموعات الإرهابية تخضع للرصد الاستخباراتي، وأن التعامل معها سيتم في الوقت المناسب، وشدد على أن القوات لن تدخر جهدًا للثأر لدماء أبنائها.



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