ذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية أن وزير الحرب في الكيان الصهيوني يسرائيل كاتس سيفرض حظرًا على استخدام المحلقات التي تعمل بالألياف الضوئية وشرائح SIM، وذلك على خلفية معلومات استخباراتية عن محاولة لاستهداف مسؤولين "إسرائيليين" كبار.

وقالت الصحيفة: "من المتوقع أن يوقّع الوزير كاتس، يوم الأحد المقبل، على أمر أمني خاص يحظر تحليق المحلقات التي يتم التحكم فيها بواسطة الألياف الضوئية أو الاتصالات الخلوية (SIM) في كامل المجال الجوي الخاضع لرقابة الطيران "الإسرائيلية"".

وأوضحت أن "الأمر يتعلق بإجراء مؤقت يسري لمدة ستة أشهر من تاريخ التوقيع، ويهدف إلى توفير استجابة أمنية إلى حين إيجاد حلول إضافية. ويأتي هذا الإجراء استكمالًا لقرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وكاتس، والذي صودق عليه في المجلس الوزاري السياسي الأمني".

وأضافت الصحيفة بأنه "وفقًا للأجهزة الأمنية، اتُّخذ القرار على خلفية معلومات استخباراتية محددة وتهديدات متزايدة من الداخل والخارج. وتشمل هذه التهديدات هجمات بالمحلقات، ومحاولات لاستهداف مسؤولين كبار، واستخدام المحلقات من قبل المجرمين وعائلات الجريمة المنظمة، وجمع المعلومات الاستخباراتية وعمليات التهريب. ونظرًا إلى خطورة التهديدات وتنوعها، تقرر أن هناك حاجة إلى استجابة تشمل المناطق الأمنية والحدود، وكذلك مواجهة إرهاب المحلقات داخل "إسرائيل"".

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الحظر "يُعد خطوة واحدة ضمن سلسلة من الإجراءات الرامية إلى التعامل مع تهديد المحلقات، بما في ذلك حظر الاستيراد ووضع تنظيمات رقابية. وقد جرى إعداد هذا الإجراء بعد سلسلة من المداولات وعمل تحضيري موسع قاده مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية".

ووفقًا للصحيفة العبرية فسيسري قرار الحظر على "المحلقات التي تعمل بالألياف الضوئية والمحلقات التي تعمل بشرائح SIM فقط. أما الأنواع الأخرى من المحلقات فلا يشملها الحظر، وسيكون بالإمكان مواصلة تشغيلها وفقًا للقانون والتعليمات المعمول بها".

وأشارت إلى أن توقيع كاتس على هذا الحظر يأتي "استنادًا إلى الصلاحيات المخولة له بموجب قانون الطيران، بعد التشاور مع مدير سلطة الطيران المدني واستكمال إجراءات تلقي ملاحظات الجمهور، وفقًا لما طلبته وزارة العدل".

وقالت الصحيفة: إن "النص المقترح يتضمن استثناءات محددة، تشمل أنشطة الأجهزة الأمنية أو الجهات التي تعمل نيابة عنها، والمحلقات التي تعمل بالألياف الضوئية والمرتبطة بالأرض، والمحلقات المعتمدة على شرائح SIM التي حصلت على الموافقات المناسبة من سلطة الطيران المدني قبل دخول الأمر حيز التنفيذ. كما ستُشكَّل لجنة استثناءات للنظر في طلبات الإعفاء من أحكام الأمر".

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