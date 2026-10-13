كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

إنا على العهد
المقال التالي 66% من الطلاب الصهاينة يخشون وقوع أحداث عنف عشية الانتخابات

لبنان

سلام لنواب أمل وحزب الله: 70 مليون دولار لمشاريع إعادة الإعمار جنوبًا قبل نهاية العام
🎧 إستمع للمقال
لبنان

سلام لنواب أمل وحزب الله: 70 مليون دولار لمشاريع إعادة الإعمار جنوبًا قبل نهاية العام

2026-10-13 19:33
122

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن قيمة المشاريع المقرّر تلزيمها في الأقضية الجنوبية ضمن خطة التعافي وإعادة الإعمار ستبلغ نحو 70 مليون دولار قبل نهاية العام، مؤكدًا أن الأهالي سيلمسون نتائج هذه الأعمال على الأرض خلال الأشهر المقبلة.

وجاء موقف سلام خلال استقباله، بعد ظهر اليوم في السرايا الحكومية، وفدًا من نواب كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة، بحضور رئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد علي قباني ومدير غرفة العمليات المركزية زاهي شاهين، حيث بحث المجتمعون مسار العودة والتعافي وإعادة الإعمار في المناطق المتضررة من الاعتداءات الإسرائيلية، ولا سيما المشاريع المنفّذة ضمن مشروع المساعدة الطارئة للبنان (LEAP).

وأوضح سلام أن المناقصات الخاصة بالمشاريع بدأت تدخل مرحلة التلزيم في الأقضية الجنوبية، مشيرًا إلى أن الأعمال تأتي ضمن القرض المخصّص للمشروع.

كذلك، تناول اللقاء مشاريع تدعيم الأبنية المتضررة وإعادة تأهيلها في ضاحية بيروت الجنوبية، والتي تتولاها الهيئة العليا للإغاثة، على أن تبدأ خلال الأيام المقبلة وفق الإمكانات والاعتمادات المتوافرة.

وبحث المجتمعون أيضًا في إعادة تأهيل البنى التحتية والمرافق الأساسية في المناطق المتضررة، بما يشمل الطرق وشبكات المياه والخدمات العامة، وشدّد سلام على مواصلة العمل لتأمين التمويل اللازم وتسريع الإجراءات التنفيذية، بالتنسيق مع الإدارات والمؤسسات المعنية والبلديات، مع إعطاء الأولوية للمناطق الأكثر تضررًا.

الكلمات المفتاحية
إعادة الإعمار كتلة التنمية والتحرير كتلة الوفاء للمقاومة الجنوب نواف سلام
إقرأ المزيد
المزيد
سلام لنواب أمل وحزب الله: 70 مليون دولار لمشاريع إعادة الإعمار جنوبًا قبل نهاية العام
سلام لنواب أمل وحزب الله: 70 مليون دولار لمشاريع إعادة الإعمار جنوبًا قبل نهاية العام
لبنان منذ ساعتين
"شباب سيروب" يحيي السنوية الثانية للشهيد علي نجم ويجمع أبناء سيروب على المحبة والوفاء
لبنان منذ 5 ساعات
العلامة الخطيب: نعيش مرحلة امتحان صعبة تتطلب منا الثبات
العلامة الخطيب: نعيش مرحلة امتحان صعبة تتطلب منا الثبات
لبنان منذ 5 ساعات
بروتوكول تعاون مشترك بين الأكاديمية اللبنانية للمهارات والفنون ومعاهد أمجاد الجامعية
بروتوكول تعاون مشترك بين الأكاديمية اللبنانية للمهارات والفنون ومعاهد أمجاد الجامعية
لبنان منذ 5 ساعات
مقالات مرتبطة
سلام لنواب أمل وحزب الله: 70 مليون دولار لمشاريع إعادة الإعمار جنوبًا قبل نهاية العام
سلام لنواب أمل وحزب الله: 70 مليون دولار لمشاريع إعادة الإعمار جنوبًا قبل نهاية العام
لبنان منذ ساعتين
رؤساء بلديات قرى الحافة لـ
رؤساء بلديات قرى الحافة لـ"العهد": مشروع الإيواء في وقته ويخفّف عنا أعباءً متفاقمة
خاص العهد منذ 5 ساعات
تراجع حصة الجنوب من إنتاج الزيتون بفعل العدوان.. أين دور السلطة في دعم المزارعين؟
تراجع حصة الجنوب من إنتاج الزيتون بفعل العدوان.. أين دور السلطة في دعم المزارعين؟
خاص العهد منذ يومين
فضل الله: مهما بالغت هذه السلطة في تقديم التنازلات فلن يعطوها شيئًا
فضل الله: مهما بالغت هذه السلطة في تقديم التنازلات فلن يعطوها شيئًا
لبنان منذ 3 أيام
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة