أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن قيمة المشاريع المقرّر تلزيمها في الأقضية الجنوبية ضمن خطة التعافي وإعادة الإعمار ستبلغ نحو 70 مليون دولار قبل نهاية العام، مؤكدًا أن الأهالي سيلمسون نتائج هذه الأعمال على الأرض خلال الأشهر المقبلة.

وجاء موقف سلام خلال استقباله، بعد ظهر اليوم في السرايا الحكومية، وفدًا من نواب كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة، بحضور رئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد علي قباني ومدير غرفة العمليات المركزية زاهي شاهين، حيث بحث المجتمعون مسار العودة والتعافي وإعادة الإعمار في المناطق المتضررة من الاعتداءات الإسرائيلية، ولا سيما المشاريع المنفّذة ضمن مشروع المساعدة الطارئة للبنان (LEAP).

وأوضح سلام أن المناقصات الخاصة بالمشاريع بدأت تدخل مرحلة التلزيم في الأقضية الجنوبية، مشيرًا إلى أن الأعمال تأتي ضمن القرض المخصّص للمشروع.

كذلك، تناول اللقاء مشاريع تدعيم الأبنية المتضررة وإعادة تأهيلها في ضاحية بيروت الجنوبية، والتي تتولاها الهيئة العليا للإغاثة، على أن تبدأ خلال الأيام المقبلة وفق الإمكانات والاعتمادات المتوافرة.

وبحث المجتمعون أيضًا في إعادة تأهيل البنى التحتية والمرافق الأساسية في المناطق المتضررة، بما يشمل الطرق وشبكات المياه والخدمات العامة، وشدّد سلام على مواصلة العمل لتأمين التمويل اللازم وتسريع الإجراءات التنفيذية، بالتنسيق مع الإدارات والمؤسسات المعنية والبلديات، مع إعطاء الأولوية للمناطق الأكثر تضررًا.

الكلمات المفتاحية