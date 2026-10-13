ارتفعت أسعار الغاز في البورصات الأوروبية اليوم الثلاثاء 13 تشرين الأول/أكتوبر 2026، وجرى تداوله فوق مستوى 1000 دولار للألف متر مكعب، مسجلة أعلى مستوياتها منذ 2022.

واعتبارًا من بعد ظهر اليوم، ارتفعت العقود الآجلة للغاز على مؤشر TTF، (أكبر مركز توزيع في أوروبا ويقع في هولندا)، بنسبة 3% إلى 1005.2 دولار، وبذلك تجاوز المؤشر، اليوم، حاجز 1000 دولار للمرة الأولى منذ أيلول/سبتمبر 2026، واقترب من أعلى مستوياته منذ أواخر عام 2022.

وأدى العدوان الأميركي- الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتداعياته إلى ارتفاع كبير في أسعار الغاز في أوروبا، حيث ارتفع متوسط الأسعار خلال آذار/مارس 2026 بنحو 60% مقارنة بشباط/فبراير 2026.

وظلت الأسعار متقلبة طوال هذه الأشهر، وفي نهاية تموز/يوليو 2026، قفزت أسعار التسوية بنحو 20% على أساس شهري، لتصل في المتوسط إلى 637.5 دولار لكل ألف متر مكعب. وفي آب/أغسطس 2026، بلغ متوسط سعر التسوية 745.4 دولار لكل ألف متر مكعب، بزيادة 17% عن تموز/يوليو 2026، ثم 897.1 دولار في أيلول/سبتمبر 2026، بزيادة 20% عن آب/أغسطس 2026.

وفي مطلع أيلول/سبتمبر الماضي، اخترقت الأسعار حاجز 900 دولار، ثم تجاوزت لفترة وجيزة 1000 دولار في منتصف الشهر الماضي.

وكانت أسعار الغاز أعلى بكثير خلال عامي 2021 - 2022، وسجلت الأسعار رقماً تاريخيًا بلغ 3892 دولارًا لكل ألف متر مكعب في مطلع ربيع عام 2022.

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