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أنصار الله: المواجهة في هذه الجولة الحاسمة مع العدو ماضية لتحقيق أهدافها
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عربي ودولي

أنصار الله: المواجهة في هذه الجولة الحاسمة مع العدو ماضية لتحقيق أهدافها

2026-10-13 21:47
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بارك المكتب السياسي لحركة أنصار الله اليمنية، لقائد الحركة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، ورئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى، وحكومة التغيير والبناء، حلول ذكرى 14 أكتوبر المجيدة ضد الاحتلال البريطاني.

وفي بيان أصدره مساء اليوم الثلاثاء 13 تشرين الأول/أكتوبر 2026، بالمناسبة، قال المكتب السياسي لأنصار الله: "إننا إذ نستذكر تاريخ الثورة وأبطالها الأحرار الذين قدموا التضحيات تلو التضحيات في سبيل انعتاق اليمن من الاحتلال الأجنبي، وانتزاع حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال، فإننا نحيي نضالات وتضحيات أبناء الشعب اليمني في مواجهة الاحتلال والوصاية السعودية ونشيد بما يقوم به أبطال القوات المسلحة اليمنية، وما يسطرونه من انتصارات استراتيجية على طريق الحرية والاستقلال، التي سلكها رجال ثورة أكتوبر المباركة".

وجدد المكتب السياسي لأنصار الله في بيانه التأكيد على أن "المواجهة اليوم وفي هذه الجولة الحاسمة من التصعيد مع العدو السعودي في إطار معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، ماضية بعون الله تعالى في تحقيق الأهداف المعلنة وفي مقدمتها وقف العدوان ورفع الحصار السعودي عن بلدنا".

وأعتبر المكتب في ختام بيانه أن "ما يؤسف له أن ثلة من المرتزقة والمغرر بهم، قد انحرفوا عن طريق الشرف والكرامة، واختاروا الولاء للعدو الخارجي على حساب الانتماء الوطني، ولم يستوعبوا دروس التاريخ الدامغة التي أثبتت أن اليمن كان دومًا مقبرة الغزاة، وأن مزبلة التاريخ هي المصير المستحق لكل عميل وخائن ومرتزق".

الكلمات المفتاحية
السعودية اليمن أنصار الله العدوان الاميركي السعودي على اليمن
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