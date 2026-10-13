أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية في إيران اللواء أحمد وحيدي أن "أي قوة خارجية لا يحق لها أن تتدخل في مضيق هرمز والخليج الفارسي.

وكتب اللواء وحيدي، على حسابه في إحدى منصات التواصل الاجتماعي يقول: "لا يحق لأي قوة من خارج المنطقة أن تهدد أو يكون لها حضور مهيمن أو تتدخل في مضيق هرمز والخليج الفارسي".

وفي السياق أكد المستشار الأعلى لقائد حرس الثورة الإسلامية العميد محمد رضا نقدي، أن أي هجوم بري أميركي على إيران سيؤدي إلى أسر أعداد كبيرة من الجنود الأميركيين، وبالتالي سيجبر واشنطن على رفع راية الاستسلام.

وقال العميد نقدي في كلمة له مساء اليوم الثلاثاء: "إن القادة الأميركيين لا يفكرون حتى في شن هجوم بري على إيران، لأنهم يدركون جيدًا عجزهم عن تنفيذه".

وأضاف العميد نقدي مؤكدًا "أن أي هجوم بري أميركي سيؤدي إلى أسر أعداد كبيرة من الجنود الأميركيين، ما سيجبر واشنطن على رفع راية الاستسلام".

من جهته؛ تحدى قائد القوات البحرية في حرس الثورة الإسلامية الأدميرال علي عظمائي الأميركيين بالاقتراب من مضيق هرمز إذا كانوا يعتقدون أنه مفتوحًا كما يزعمون، مؤكدًا أن القوات البحرية تنتظر لحظة اقتراب السفن الأميركية لإغراقها.

وقال الأميرال عظمائي، في حوار تلفزيوني مساء اليوم: إن "السفينة الأميركية التي تبلغ قيمتها 13 مليار دولار فقدت طابعها وتبتعد عن مضيق هرمز 700 كيلومتر لأنها لا تجرؤ على الاقتراب من مضيق هرمز".

أضاف: "نحن ننتظر اقتراب السفن الأميركية من مدخل مضيق هرمز لإغراقها.. نحن نعد الأيام حتى يحدث هذا".

وأشار إلى أن "الأميركيين ورفاقهم خلقوا صمتًا إعلاميًا في المنطقة حتى لا تفهم شعوب العالم أن السفن المخالفة ستعاقب؛ ولهذا السبب قمنا بنشر مثالين لعقوبة السفن المخالفة".

وقال عظمائي: "ليعلم الشعب الإيراني أن المجاهدين في صف واحد مع الناس في الشارع وفي الساحة، ونتعامل بحزم مع المخالفين ولا نتهاون، ونستطيع أن نحقق الأمن الاقتصادي والسياسي والعسكري مع جيراننا المسلمين، ولسنا بحاجة إلى الأميركيين".

ولفت إلى أن أميركا تتطلع إلى نهب ثروات شعوب المنطقة، وقال: "ألا يقولون إنهم لا يحتاجون إلى مضيق هرمز ونفط الخليج الفارسي، فلماذا هم هنا، ولماذا يحاولون، ولماذا تحلق مقاتلاتهم وطائراتهم دون طيار في سماء المنطقة كل يوم؟".

وأكد الأدميرال عظمائي أن القوات المسلحة الإيرانية على صعيد المعدات، هي "اليوم أكثر حداثة، وقمنا بتحويل نقاط الضعف في تكتيكاتنا إلى نقاط قوة.. المحاربون اليوم أكثر استعدادًا من الأمس".

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